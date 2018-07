Il Segreto | anticipazioni | donna Francisca e Raimundo si sposano

Il Segreto - Francisca e Raimundo si sposano : anticipazioni trame dal 23 al 28 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 luglio a sabato 28 luglio. Attenzione però agli orari di questa settimana che cambiano radicalmente: dall’appuntamento tradizionale delle 15.30, la nuova messa in onda è serale, alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Candela pensa che Venancia abbia rapito suo ...

Anticipazioni Il Segreto dal 23 al 27 Luglio 2018 : nuovo matrimonio : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Francisca e Raimundo si sposano Finalmente si torna a far festa a Il Segreto di Puente Viejo. Francisca e Raimundo coronano il proprio sogno d’amore andando sull’altare. Il buon Ulloa chiede la mano della sua amata, ma le cose non vanno come sperato. La dark-lady della soap opera spagnola rifiuta […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 23 al 27 Luglio 2018: nuovo matrimonio ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 20 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 20 luglio 2018: Julieta teme fortemente che la popolarità che arriverà dai giornali possa portarla allo scoperto. Emilia ha intuito qualcosa, ma sceglie egualmente di fidarsi della Uriarte… Raimundo ha in serbo una sorpresa per Donna Francisca… Severo e Carmelo, aiutati da Don Anselmo, sono riusciti a mettere in opera un piano che porterà l’ebanista di Munia a Puente Viejo, in modo ...

Il Segreto anticipazioni 20 luglio 2018 : Severo in cerca di conferme : Severo elabora un piano che confermi i suoi sospetti sull'anziano di Munia, possibile autore del rapimento di Carmelito.

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 19 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 19 luglio 2018: Prudencio Ortega tenta in tutti i modi a convincere Saul ad allontanarsi da Julieta, ma lui è sicuro che la Uriarte lo ami ancora e decide di parlare di nuovo con lei. In seguito Donna Francisca fa finta di cedere alla volontà di Saul, in realtà trama contro di lui aiutata da Prudencio… Dolores obbliga Tiburcio a non accettare il lavoro offertogli da ...

Il Segreto anticipazioni 19 luglio 2018 : una pista sul rapimento di Carmelito : Una papabile pista riguardante il rapimento di Carmelito darà speranza a Severo e sua moglie appena ricongiunti.

