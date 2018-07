Il segretario di Bonafede che si è laureato in 9 anni

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il rapporto fiduciario è innegabile, almeno dal punto di vista geografico. Siciliano è l'uno, Alfonso, siciliano anche l'altro, Daniele Longo. Il primo è ministro della Giustizia, nato a Mazara del Vallo. Il secondo è il suoparticolare, palermitano. Entrambi avvocati, hanno concluso gli studi lontano da casa: il primoa Firenze, il secondo a Bologna.e Longo si incontrano però solo recentemente, quando il neoparticolare, a metà aprile scorso, diventa il collaboratore parlamentare di, che all'epoca era ancora ministro solo in pectore.Prima dell'ultima primavera, nella scorsa legislatura, mentre l'attuale ministro era vicepresidente della commissione Giustizia, Longo lavorava per il Movimento Cinque stelle, ma sotto diverse coordinate: era infatti al fianco di Giulia Di Vita in commissione Affari sociali. Ma la deputata inciampò ...