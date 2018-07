huffingtonpost

: Il seggiolino anti-abbandono in auto sarà obbligatorio - HuffPostItalia : Il seggiolino anti-abbandono in auto sarà obbligatorio - agiliberti51 : RT @pestapere: Non è un caso che il Ministro #Toninelli esordisca con il seggiolino anti abbandono: ognuno inizia dai problemi che conosce… - CorriereAdriati : Auto, Toninelli: «Seggiolino anti-abbandono sarà obbligatorio, sconto fiscale fino a 200 euro» (y) segui il Corrie… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Potrebbero presto diventare obbligatori i seggiolini per il trasporto dei bambini indotati di un dispositivo per ricordare a chi scende dalla vettura che un piccolo e prezioso passeggero è ancora a bordo evitando così i drammi legati a queste tragiche distrazioni. Lo ha ribadito oggi il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli in una intervista parlando di uno sconto fiscale."Penso- ha detto infatti il ministro - che quelle poche decine di euro che madri e padri dovranno spendere le spenderanno con gioia". "Lo Stato interverrà - ha aggiunto - dando una detrazione fino a 200 euro, siamo dalla parte dei cittadini ma è una norma fondamentale".Gia nei giorni scorsi Toninelli, durante una diretta Facebook, aveva sottolineato la volontà di mettere mano al Codice della Strada su questo tema (8 i decessi in Italia per '' negli ultimi 10 anni) ...