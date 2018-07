Il reboot di Streghe all’insegna del Girl Power al Comic-Con 2018 e ai fan sul piede di

Holly Marie Combs da Pretty Little Liars a Riverdale dopo le polemiche sul reboot di Streghe? : Holly Marie Combs in questi giorni è tornata sulla cresta dell'onda per via delle polemiche relative al reboot di Streghe ma la dolce mamma di Aria di Pretty Little Liars presto potrebbe tornare in tv. Nei giorni scorsi si è molto parlato della possibilità che uno dei volti della serie cult Freeform facesse il suo ingresso nel cast di Riverdale e dopo la cancellazione di Life Sentence, in molti hanno pensato a Lucy Hale. A quanto pare, ...

Il reboot di «Streghe» - parla Piper : «Non ci vogliono perché troppo vecchie» : Holly Marie Combs è avvelenata. Sa bene che le sue dichiarazioni avranno delle conseguenze ma proprio non riesce a stare zitta, a lasciar passare l’idea che sia stata lei a scegliere di non prendere parte al reboot di Streghe, la serie che l’ha portata al successo nel ruolo di Piper, sorella di Prue e Phoebe Halliwell. «Lasciatemi dire, prima di tutto, che apprezzo le opportunità di lavoro che il reboot di Streghe ha creato. Solo che ...

Charmed - il reboot di Streghe per The CW : trama e promo (VIDEO) : Charmed trama e promo – The CW riporta n Tv il mito di Streghe, una delle serie Cult di fine anni Novanta. Se un tempo il potere del trio era stato affidato a Shannen Doherty, Holly Marie Combs e Alyssa Milano, questa volta a formare il gruppo di sorelle saranno le attrici Melonie Diaz, Sarah Jeffery e Madelein Mantock. L’emittente americana si prepara al debutto di Charmed, per uno dei reboot più nostalgici di quest’anno, ...

Streghe il trailer del reboot : addio alle Halliwell - arrivano le sorelle Pruitt : E alla fine è arrivato, il reboot di Streghe o come si intitola nell’originale americano: Charmed. Il reboot è una nuova partenza, un nuovo inizio. La storia più o meno è la stessa ma cambiano le protagoniste. Rimangono le tre sorelle ma i loro nomi non iniziano più con la ‘P’ ma con la lettera ‘M’, il potere del trio, il Libro delle ombre, i demoni e gli angeli bianchi. Non ci sono Shannen Doherty, Holly Marie ...

Streghe - ecco il primo trailer della serie reboot : Fin da quando era iniziata a circolare la notizia di un reboot della serie culto Streghe, i fan sono stati presi da un misto di curiosità e timore. Il ricordo delle tre sorelle Halliwell, che a un certo punto scoprono di essere discendenti da una famiglia matrilineare di Streghe, è ancora fresco e molti temevano che il concetto della serie stessa fosse travolto. E in effetti a guardare le immagini del primo trailer diffuso in queste ore molte ...

Upfront 2018-19 The Cw : ordinate cinque serie - tra cui i reboot di Roswell e di Streghe : Anche The Cw scende in campo prima del previsto ed annuncia le nuove serie tv della prossima stagione televisiva in anticipo rispetto agli Upfront. Il network più giovane tra i generalisti può contare su un numero inferiore di novità rispetto alla concorrenza, ma negli anni The Cw ha sempre lavorato per espandere la propria fascia di pubblico, cercando di catturarne di nuovo. Chissà se le novità di quest'anno riusciranno ...