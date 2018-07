Il processo a due giornalisti di Reuters e la dittatura che credevamo non ci fosse più

Metro C Roma : anche Alemanno tra i 25 a rischio processo/ Ultime notizie : due episodi contestati : Metro C Roma: 25 indagati per truffa e corruzione. Ultime notizie: “Rubati 320 milioni di euro”. C’è anche l'ex sindaco di centrodestra, Gianni Alemanno(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Ruby ter - dopo mesi riuniti i due filoni sulla corruzione ma processo va al 24 settembre. Fadil : “Rinvio scandaloso” : È arrivata oggi, dopo mesi e mesi, la prevista riunione dei due filoni del procedimento Ruby ter, con al centro l’accusa di corruzione in atti giudiziari, che ha originato un unico processo a carico del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e di altri 27 imputati, tra cui la stessa Karima El Mahroug e una serie di giovani passate dalle serate di Arcore al banco dei testi nei processi sul caso Ruby. Il processo principale si era aperto nella ...

Amatrice : 5 a processo per i crolli delle due palazzine popolari : Sotto le macerie morirono 18 persone, tre i superstiti. Il processo partità il 19 settembre - Il processo si aprirà il prossimo 19 settembre. Sul banco degli imputati saliranno cinque persone. Luigi ...

Due anni fa Raggi diventava sindaco di Roma : oggi a processo per falso : Si apre oggi, nel tribunale di Roma, il processo a Virginia Raggi per falso. La vicenda è legata alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, che nel 2016...

Spray al peperoncino in discoteca - processo a due trans per lesioni aggravate : di Maria Letizia Riganelli Spray al peperoncino in pista da ballo, alla sbarra due trans brasiliani. Movimentarono un sabato sera del 2012 alla discoteca Theatro di Viterbo, prendendo prima a calci e ...

I processori Apple hanno due anni di vantaggio sulla concorrenza : Stando ai benchmark, la CPU Cortex-A76 è riuscita a fare meglio sia del processore Samsung Exynos 9810 che del Qualcomm Snapdragon 845 ma non di Apple A11 L'articolo I processori Apple hanno due anni di vantaggio sulla concorrenza proviene da TuttoAndroid.

processo Crescent - l'accusa dei pm : «Condannate De Luca a due anni» : Poco meno di complessivi trent'anni di pena per i ventidue imputati del Processo Crescent il complesso urbanistico a forma di mezzaluna, progettato dall'architetto catalano Riccardo Bofill, e...

Facebook modifica la sua autenticazione a due fattori - semplificandone il processo di attivazione : Facebook ha deciso di rinnovare la sua sezione riservata all'autenticazione a due fattori (2FA) in modo da renderla più semplice e veloce, senza la necessità di utilizzare un numero di telefono! L'articolo Facebook modifica la sua autenticazione a due fattori, semplificandone il processo di attivazione proviene da TuttoAndroid.

processo Crescent - l'accusa dei pm : 'Condannate De Luca a due anni' : Poco meno di complessivi trent'anni di pena per i ventidue imputati del Processo Crescent il complesso urbanistico a forma di mezzaluna, progettato dall'architetto catalano Riccardo Bofill, e ...

L'Inghilterra non scherza : i due tifosi romanisti resteranno in carcere fino al processo fissato per l'8 ottobre : Questa mattina a Liverpool si è tenuto il processo dei due tifosi della Roma Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati la sera del 24 aprile scorso per violenti...

Lega - processo per truffa sui rimborsi : in appello due imprenditori chiedono patteggiamento : Hanno chiesto di patteggiare una condanna a due anni ciascuno i due imprenditori Paolo Scala e Stefano Bonet, coinvolti nell’inchiesta a carico di Umberto Bossi e Francesco Belsito sulla maxi truffa ai danni dello Stato e sui soldi trasferiti a Cipro. I due, condannati a 5 anni ciascuno in primo grado, hanno concordato la pena con il procuratore generale Enrico Zucca e la corte d’appello deciderà alla prossima udienza. I due avrebbero ...