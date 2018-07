Il premier Conte | ' Ho votato il Pd fino al 2013' | e frena sulla legittima difesa

Conte annulla vertice nomine Cdp/ Salvini smentisce premier - "non sapevo nulla dell'incontro" : nodo Lega-M5s : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, 'non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io'. Di Maio-Tria invece..

Sanità - De Luca scrive al premier Conte : 'Stop alla gestione commissariale' : Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, come annunciato ieri nel corso del 'Tavolo adempimenti' e 'Comitato Lea' tenutosi a Roma, ha inviato questa mattina al Presidente del Consiglio ...

Conte scrive all'Ue : "cellula di crisi per migranti"/ premier a tutto campo "mi ispiro ad Aldo Moro - votai Pd" : Conte scrive all'Ue una lettera: 'cellula di crisi per i migranti e ridistribuzione diventi prassi'. Ultime notizie, Premier intervistato dal Fatto.

"Creare una cellula di crisi per i migranti". La lettera che il premier Conte ha inviato a Tusk e Juncker : "E' essenziale dotarsi da subito di un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa dei vari aspetti relativi alle operazioni di Search and Rescue" attraverso "una sorta di cellula di crisi" che abbia il compito di "coordinare le azioni" degli Stati "riguardo all'individuazione del porto di sbarco e dei Paesi disposti ad accogliere le persone soccorse. Il mio suggerimento è che tale meccanismo venga coordinato dalla Commissione europea ...

Conte : il mio modello di premier? Aldo Moro : Roma, 19 lug., askanews, - Aldo Moro come punto di riferimento. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista al Fatto quotidiano. Alla domanda chi sia il suo modello di ...

La difficile strada di Conte - il premier che “parla poco” e che rischia di contare meno : La distanza fra le promesse della campagna elettorale (e quelle della fase pre-accordo) e quanto fatto nei primi mesi del Governo Conte è abissale. Lo dicono i numeri e lo mostra la scarsissima attività di Camera e Senato in queste settimane. Dopo la pausa estiva, però, le cose dovranno necessariamente cambiare. Ed è allora che Conte giocherà la sua partita più importante: quella dell'autonomia e della legittimazione.Continua a leggere

"Io tra due vice premier e un Cerbero". Giuseppe Conte sul Fatto : "La mia mediazione vince sempre" : Giuseppe Conte esiste. Lo intervista Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, un colloquio di due ore in cui il presidente del Consiglio parla alla continua ricerca di un equilibrio, in cui si racconta e risponde su tanti temi, lasciando però poca traccia di sè, come nelle prime settimane del suo inaspettato incarico a Palazzo Chigi. Parla dei rapporti con i due viceministri ingombranti, con il "Cerbero" Giovanni Tria, del suo ruolo ...

Il premier Conte : 'Reale e virtuale non si possono più separare' : 'Creare un circuito virtuoso tra tutela dei diritti, uso della rete, inclusione sociale e crescita economica a supporto del progresso tecnologico'. È la 'ricetta' lanciata dal premier Giuseppe Conte ...

Sul Fatto in edicola giovedì 19 luglio il premier Conte intervistato da Marco Travaglio : “Il mio modello? Aldo Moro” : Sul Fatto Quotidiano in edicola domani 19 luglio il direttore Marco Travaglio intervista il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Due pagine di intervista esclusiva su ciò che è stato Fatto dal governo e ciò che si appresta a fare. Ecco una breve sintesi. “Ho incontrato Beppe Grillo soltanto una volta, in campagna elettorale, dopo la presentazione della squadra degli aspiranti ministri 5Stelle. Mi ha detto: ‘Ah, tu fra tutti sei quello ...

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui migranti abbiamo scelto la legalità - non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...