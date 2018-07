Il populismo della periferia

huffingtonpost

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sarebbe necessario andare nelle periferie del corpo sociale del Paese. Che non sempre vive le periferie geografiche delle città.Frequentare la toponomastica periferica dell'intima esistenza di ognuno con propri desideri, ambizioni e delusioni. Andare a scandagliare l'odio sociale di ogni singolo individuo, che scaturisce dall'esclusione dal Centro. Questo sì, terreno di caccia del consenso populista che vince.Quante periferie dovrebbero presenziare, quante palazzine fatiscenti, cumuli di immondizia lasciati a macerare, tane di sorci pestilenziali, giardinetti di cemento abbandonati all'incuria, prima di capire che è necessario dire loro che non ci sono soldi per ridare umano decoro alle lande desolateCittà?E poi ignorare ciò che in cuor proprio ognuno sa: l'ambizione che alberga in ciascuno è di voler abbandonare quei luoghi desolati, nei ...