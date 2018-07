Il parroco che aiuta gli africani | Così non devono più emigrare

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Papa Raztinger lo chiamail diritto a non. E nonostante le tante polemiche sorte tra la Cei e il governo italiano su accoglienza e immigrazione, ci sono realtà missionarie della Chiesa che fanno proprio questo:no i Paesicrescere. Tra loro c'è Don Dante Carraro, 60 anni, direttore del Cuamm, medici con l'Africa. Di Stati nel continente nero ne ha visitati molti e "sono Paesi particolarmente fragili. Hanno bisogno di interventi su scuola e sanità, sanità e scuola. Noi cerchiamo di dare le risposte ai bisogni essenziali della vita".È per questo che la sua intervista al Resto del Carlino, intiolata "Io li aiuto a crescere,evitano di", spiega l'importanza delle missioni in Africa. "La gente vi chiede di essereta a restare", chiede la cronista. E don Dante rispode: "Penso a John, il nostro autista. Quando dieci anni fa abbiamo cominciato a lavorare ...