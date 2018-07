Il paese delle sirene dove il mare luccica E nella «casbah» si scovano tesori

Alice nel paese delle meraviglie al Castello di Udine : Domenica 8 e lunedì 9 luglio alle ore 21, al Castello di Udine arriveranno i personaggi di Alice nel Paese delle meraviglie interpretati dagli attori di Anà-Thema e del Dodicesimo Campus ...

Vacanze L'Italia del Sud è la regina delle preferenze di chi sceglie di rimanere nel Belpaese : Le Vacanze tailor made, in qualunque parte del mondo, adesso vengono personalizzate prenotando già prima della partenza una serie di servizi complementari: si va dai concerti agli spettacoli, dalle ...

Aquarius - Erri De Luca : “Salvini? Delirio di impotenza. Siamo il paese dei Pulcinella che si spaventano delle lumache” : “Aquarius? La mossa di Salvini non è affatto una strategia del ricatto, ma un Delirio di impotenza nei confronti di una manifestazione di flussi migratori che durano da più di 20 anni, che non sono governati e che non sono effettivamente governabili”. Sono le parole dello scrittore Erri De Luca, ospite di Omnibus, su La7. “Quella di Salvini è una dichiarazione di impotenza” – spiega – “con una posizione ...

Altro che predelle - la scuola deve diventare centrale nel nostro paese : I consigli di Ernesto Galli della Loggia per modificare la scuola, pubblicati nei giorni precedenti dal Corriere della Sera, hanno alla base l'idea che alla perdita di autorevolezza dell'istituzione scuola si possa rispondere con una forma strisciante e anche un po' grottesca di autoritarismo.E per Altro, mi pare non tenga in nessun conto le cause che hanno progressivamente condotto alla perdita di importanza e di centralità della scuola ...

Scuola - “il paese delle banane” : a proposito dei Diplomati magistrali : “Il Paese delle banane” – Abbiamo ricevuto e la pubblichiamo una lettera del Prof. Riccardo Toshen a proposito della vertenza sui Diplomati magistrali. Ecco il testo integrale della missiva. Il Paese delle Banane L’Italia, Paese occidentale, civile, potenza industriale, culla della cultura, eppure “il Paese delle banane”. Un Paese dove ogni Legge/regolamento viene interpretato a […] L'articolo Scuola, ...

Tregua delle proteste e delle repressioni in Nicaragua - ma il paese è una polveriera pronta a esplodere : Con l'appello lanciato durante l'Angelus domenica scorsa, Papa Francesco ha acceso un faro su quanto stia avvenendo in Nicaragua, vicende finora seguite distrattamente dai media mainstream italiani. Le repressioni di ogni forma di protesta nei confronti del governo hanno causato la morte di almeno cento persone, tra cui un giornalista, e un migliaio di feriti.Le manifestazioni popolari delle ultime settimane contro il taglio delle pensioni e ...

Trump agisce per il bene del paese o per quello suo e delle sue amiche celebrity? : Il giorno dopo l’incontro e la foto che li ritraeva nello Studio Ovale – lei in piedi e seria, lui seduto e per una volta sorridente – il New York Post aveva intitolato: «L’unico Kim con cui si può incontrare». La battuta faceva riferimento all’altro importante incontro con il leader nord coreano Kim Jong Un – prima saltato, ora di nuovo in calendario – e voleva prendere in giro l’incontro di Trump con l’unica reality star che ...

Torna 'Monteriggioni Il Castello dei Balocchi' - dedicato ad Alice nel paese delle meraviglie : Alle ore 12, nell'area "Spettacoli delle meraviglie", i piccoli visitatori potranno assistere allo spettacolo "Casa Carroll...magia, follia e immaginazione dello zio Lewis, il mago del non sense", ...

Sondrio e Valmalenco - gli appuntamenti di domani : “paese delle storie” - “Legno da vivere” e “Camminata del Castel Grumello” : Sarà una domenica all’aria aperta a stretto contatto con la natura, ma con la cultura e la conoscenza in primo piano, quella che aspetta i turisti tra Sondrio e Valmalenco. Il 20 maggio ad Albosaggia torna il “Paese delle Storie”. A partire dalle ore 14:30 nel paese orobico andrà in scena il festival della letteratura, giunto alla sua VIII edizione, nato con l’intento di proporre un evento di riflessione e confronto e che nel corso ...

Kellogg’s ha chiuso il suo stabilimento in Venezuela - per via delle condizioni del paese : La multinazionale statunitense Kellogg’s, che produce soprattutto alimenti per la colazione, ha terminato le sue attività in Venezuela per via delle condizioni economiche del paese. Il 15 maggio la società ha spiegato in un comunicato che «il peggioramento economico e sociale nel The post Kellogg’s ha chiuso il suo stabilimento in Venezuela, per via delle condizioni del paese appeared first on Il Post.

Da 36 anni è la più viva delle feste di paese : a Montignano c'è la Festa del Cuntadin 2018 : ... nell'area spettacoli della Festa in serata si esibirà l'orchestra "Matrix" . Domenica 20 maggio , gran finale di Festa con attività per tutti! Ci sarà il mercatino aperto fin dal mattino con ...