Il Napoli fa sul serio a Dimaro | Anna Trieste torna tra i tifosi | Video

Paura sul volo partito da Napoli : atterraggio di emergenza a Londra : Il liquido idraulico è fuoriuscito dall'aereo non appena l'atterragio è stato completato. Sulla pista sono accorsi diversi mezzi del vigili del fuoco e la Paura è stata tanta. Soprattutto per i passeggeri a bordo del volo partito da Napoli e che, a causa di un guasto tecnico, è stato costretto a un atterraggio di emergenza.Le immagini che arrivano dall'aeroporto di Gatwick, a Londra, mostrano l'Airbus A320 fermo sulla pista di atterraggio. Il ...

Cos'è successo sul volo Napoli-Londra : Un Airbus 320 della British Airways partito da Napoli e diretto a Londra (Gatwick), è stato costretto ad eseguire un rapido atterraggio di emergenza per un problema tecnico sul velivolo. L'atterraggio dell'aereo...

Terrore ad alta quota sul volo Napoli-Londra : problemi tecnici e atterraggio d'emergenza : Grande paura nela notte tra giovedì e venerdì su un volo British Airways partito da Napoli e diretto all'aeroporto londinese di Gatwick, il secondo più importante della...

Sky Napoli e Bologna sullo svincolato Alba : Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale, scrive di un forte interessamento da parte del Napoli, per il giovane centrocampista Gianmarco Alba. Il classe 2001 si è appena svincolato dal Bari . Oltre al ...

Napoli - una pantera sulla nuova maglia ‘graffiata’ Kappa : la presentazione è in versione fumetto! [VIDEO] : Quest’oggi il Napoli ha rivelato ai fan la nuova maglia per la stagione 2018-2019: il video di presentazione è in stile fumettistico è riprende la pantera disegnata sulla divisa Nella giornata di oggi, il Napoli ha presentato la sua nuova prima maglia per la stagione 2018-2019. La divisa, di colore azzurro, riprende nella parte anteriore il disegno stilizzato di una pantera, ricreata tramite delle forme geometriche. La maglia è stata ...

Riuscite a vedere il disegno di un animale sulla maglia del Napoli? : Disegnare la terza maglia ufficiale delle squadre di calcio è per i grafici l'occasione per liberare la propria creatività. E a vedere quella del Napoli per la prossima stagione, si direbbe che ci si è sbizzarriti. sulla tenuta della squadra di Ancelotti compare, stilizzata sullo sfondo, l'immagine di una testa di una pantera. Riuscite a vederla?Anche la Juventus ha presentato oggi la terza divisa. È realizzata con ...

Napoli - presentata la nuova divisa : sulla maglia c'è una pantera ruggente : E' stata ufficializzata la maglia del Napoli per la nuova stagione, gli azzurri hanno presentato la nuova Kombat che accompagnerà la squadra di Carlo Ancelotti in Serie A, in Champions League e in ...

Napoli : Stoppa dal Novara - il punto sul mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Fermana ha chiuso per Soprano, Genoa,. La Samb prende Zaffagnini, AlbinoLeffe,. Tris Vis Pesaro: Rizzato, Trapani,, Cuomo, Samp, e Botta, Bassano,. Pacilli, ...

Napoli - polemica sul San Paolo : 'Rischio indagine Corte dei Conti' : Lei è presidente della commissione sport, dovrebbe avere voce in capitolo in questa vicenda. 'Ho convocato il Calcio Napoli in commissione per quattro volte. Non s'è mai presentato nessuno. Io mi ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 17 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo presentato - Higuain sul piede di partenza. Morata conteso tra Napoli e Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 16 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 17 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Napoli-Sarri - sul mercato c'è il patto di non belligeranza : Non solo soddisfatto. Ma anche tronfio e impettito. Aurelio De Laurentiis sbandiera, in ritiro a Dimaro , l'accordo con il Chelsea da 65 milioni di euro per il pacchetto Sarri-Jorginho . Un maxi-...

Napoli-Gozzano 2-0 in diretta : risultato live. Apre Fabián Ruiz - bis di Grassi : TABELLINO Napoli, 4-3-3, : Karnezis, 46' Contini,; Hysaj, Albiol, 46' Tonelli, , Maksimovic, Luperto; Fabian, 46' Grassi,, Hamsik, 46' Diawara,, Rog, 46' Allan,; Callejon, 46' Ounas,, Inglese, 46' ...

Diretta/ Napoli Gozzano (risultato live 2-0) streaming video e tv : raddoppio di Grassi! (amichevole) : Diretta Napoli Gozzano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima amichevole partenopea a Carciato (oggi 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:52:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli Gozzano (risultato live 1-0) streaming video e tv : squadre al riposo (amichevole) : DIRETTA Napoli Gozzano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima amichevole partenopea a Carciato (oggi 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:22:00 GMT)