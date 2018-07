Il ' museo del jeans' ? Potrebbe non essere solo il casus belli che ha fatto dimettere

Milano - la grande parata di Leonardo da Vinci : al museo della scienza "sfilano" 52 progetti e modelli : Una barca in legno, un galleggiante, guanti palmati e alambicchi di rame, una gru girevole, uno scafandro per palombaro e la macchina volante con motore a balestra. Sono solo alcuni dei 52 straordinari modelli storici leonardeschi che insieme alla collezione di affreschi della ...

La prima amichevole dell'Arezzo aiuta il museo Amaranto : Un' amichevole per il Museo Amaranto . La prima uscita stagionale del Cavallino, in programma sabato prossimo alle 17 , avrà anche un secondo fine che sicuramente, oltre a trovare il favore dei tifosi, ...

Al museo Moco di Amsterdam in mostra le rockstar dell’arte moderna e contemporanea : Banksy e Icy & Sot : Nella splendida cornice di Museumplein di Amsterdam , è presente il, museo dedicato agli amanti dell’arte moderna e contemporanea che ospita i capolavori dei più famosi artisti internazionali degli ultimi decenni. Il Modern Contemporary ( Moco ) Museum di Amsterdam si trova all’interno di Villa Alsberg, una casa padronale risalente al 1904 situata proprio nel cuore della città, in Museumplein. L’edificio è stato progettato da ...

Le foto del miglior museo del 2018 : È la Tate St Ives, una galleria d'arte in Cornovaglia aperta nel 1993 in un edificio a picco sull'Oceano e ampliata nell'ottobre 2017 The post Le foto del miglior museo del 2018 appeared first on Il Post.

Milano - si cerca un mecenate per il museo delle opere dei coniugi Boschi-Di Stefano : cercasi mecenate per il raddoppio della casa museo. Al 15 di via Jan, in realtà, di spazio libero ce n'è. Forse non abbastanza per ospitare le tante opere donate dai coniugi Boschi e Di Stefano , 2.