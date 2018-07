Il ministro Savona indagato per usura bancaria

Il ministro Paolo Savona è indagato per usura bancaria : Il ministro degli Affari Europei Paolo Savona risulterebbe iscritto nel registro degli indagati, assieme ad altre 22 persone, per usura bancaria. Savona, che qualche mese fa fu protagonista del caso che sembrava potesse compromettere la nascita del governo M5s - Lega, all'epoca dei fatti contestati era nell'istituto Unicredit.Continua a leggere

Il ministro Paolo Savona ha fatto un errore preoccupante nella sua lettera a Repubblica : Spiegando perché bisogna cambiare la BCE, ne ha confuso due importanti strumenti finanziari, facendo sobbalzare gli economisti The post Il ministro Paolo Savona ha fatto un errore preoccupante nella sua lettera a Repubblica appeared first on Il Post.

PAOLO SAVONA - PIANO A DA 50 MILIARDI/ Il ministro ricorda i progressi arrivati con le utopie : PAOLO SAVONA parla di un PIANO A con cui far partire investimenti per circa 50 MILIARDI di euro. Si potrebbero anche coprire le spese per flat tax e riforma delle pensioni(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:31:00 GMT)

"Il piano A di Savona è un esproprio socialista". Daveri (Bocconi) smonta le proposte del ministro : Il piano A di Savona? "È un esproprio del risparmio privato, impossibile da ricevere per chiunque". Francesco Daveri, docente di macroeconomia alla Bocconi, spegne gli entusiasmi del ministro per gli Affari europei che, in un'intervista a La Verità, ha esposto un programma tutto improntato sulla "modalità cicala": usare i 50 miliardi dell'avanzo estero per attivare un piano di investimenti e liberare così risorse ...

Di Maio corregge il ministro Savona. «Non lavoriamo a un piano B sull’euro» : Il vicepremier in tv parla anche dei migranti: inimmaginabile chiudere ai porti per navi italiane, ma condivido tutte le perplessità di Salvini

Euro - il ministro Savona : "Dobbiamo essere pronti a tutto" : Il ministro per gli affari Europei Paolo Savona, l'autore del discusso piano B per l'uscita dell'Italia dall'Euro che gli aveva di fatto impedito di diventare ministro dell'Economia come voluto invece da Salvini, è tornato a parlare della possibilità che l'Italia dica addio alla moneta unica e lo ha fatto nel corso di una audizione alle commissioni congiunte di Camera e Senato.Savona ha spiegato che potremmo non essere noi a decidere di ...

Il ministro Savona : 'Dobbiamo cambiare l'Europa : rendere più forte l'euro' : Vi è necessità di 'una stretta connessione tra architettura istituzionale dell'Ue e politiche di crescita se si vuole che l'euro sopravviva'. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei Paolo Savona ...

Savona e il ‘cigno nero’/ Enigma del ministro : “Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall’Euro” : Paolo Savona e il "cigno nero": l'Enigma del Ministro per gli Affari Ue, "Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall'Euro". Il piano B, l'immagine di Taleb e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:18:00 GMT)

