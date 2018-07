Il ministro Lezzi | ' Lavoro | sgravi totali al Sud confermati per tutto il 2019'

ilmattino

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il governo è pronto a estendere anche alil bonus «pieno» per le assunzioni dei giovani al Sud e pensa di allargare l’età massima per accedere all’incentivo «Resto al Sud» dagli attuali 35 anni ai 50 per favorire anche il rientro di chi dal Sud si è allontanato.Barbara5 Stelle per il Mezzogiorno, rivela a margine della presentazione del «Check up Mezzogiorno» propositi e idee per ridurre il divario con il Nord e smorzare la tensione con le imprese a proposito del Decreto dignità.Lei crede possibile,, che in sede parlamentare si trovi una modifica al testo, in particolare per le casuali ai contratti a tempo determinato su cui al momento non c’è dialogo con le imprese?