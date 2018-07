espresso.repubblica

: Il ministro Alberto Bonisoli e la scuola offshore - MauroFranchi4 : Il ministro Alberto Bonisoli e la scuola offshore - larucola98 : Il Ministro Alberto Bonisoli chiama, Daniela Tisi risponde - cronachefermane : COMUNANZA - La neo consigliera del ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli non dimentica il suo territorio: «U… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Ritratto del nuovo titolare dei Beni Culturali. Un manager «capace di ascoltare tutti», come raccontano gli amici. Direttore da ultimo di un’università privata. Che spostava decine di milioni in Paesi dove si pagano meno tasse. Prima di essere venduta nel 2017 a un fondo d’investimento Usa, bandiera alle Cayman, holding europea in LussemburgoInchiesta In aula con l'élite: l'avanzata delle accademie private di moda e design "