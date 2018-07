Il Milan riammesso in Europa League

Milan riammesso in Europa League - il Tas accoglie il ricorso : Milan riammesso in Europa League, il Tas accoglie il ricorso Il club rossonero potrà disputare la competizione per cui si era qualificato, direttamente dalla fase ai gironi. Il Tribunale arbitrale ha giudicato sproporzionata la sentenza Uefa che l'aveva escluso per non aver rispettato i parametri del Fair play finanziario ...

