Il Milan giocherà in Europa League

Milan - ricorso accolto : giocherà in Europa League : MilanO - Il TAS di Losanna, Tribunale Arbitrale dello Sport, ha accolto il ricorso del Milan, in merito alla squalifica comminata dalla Uefa, che aveva escluso il club dalle competizioni sportive europee per la stagione 2018-19, per mancato rispetto dei ...

Uefa Nations League - scelto lo stadio per Italia-Portogallo : si giocherà al Meazza di Milano : Ad un anno dal ritorno del playoff mondiale contro la Svezia, l’Italia tornerà a giocare a San Siro il prossimo 17 novembre sfidando il Portogallo in Nations League Sarà lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano a ospitare sabato 17 novembre (ore 20.45) Italia-Portogallo, quarto e ultimo match del Gruppo 3 della Lega A della Nations League, la nuova competizione Uefa che vedrà l’Italia fare il suo esordio venerdì 7 ...

Tennis – Paolo Maldini ci riprova! La leggenda del Milan giocherà in doppio nell’Aspria Tennis Cup a Milano : Per il secondo anno di fila, Paolo Maldini proverà a cercare fortuna nel tabellone di doppio dell’Aspria Tennis Cup, torneo Challenger di Milano Paolo Maldini sembra averci preso gusto. Dopo aver partecipato giù l’anno scorso, l’ex difensore del Milan giocherà anche quest’anno in doppio nell’Aspria Tennis Cup, Challenger in programma a Milano dal 23 giugno al 1° luglio. Maldini si è assicurato l’accesso al tabellone principale vincendo il torneo ...

Milan - ufficiale la prima squadra femminile : giocherà in Serie A al posto del Brescia : Il Milan entra dalla porta principale nel calcio femminile. Il club rossonero ha acquistato il titolo sportivo del Brescia e per la prima volta parteciperà al campionato di Serie A, dalla prossima ...

La supercoppa italiana Juventus-Milan si giocherà in Arabia Saudita : La supercoppa italiana si disputerà in Arabia Saudita . La Lega Serie A e la General Sports Authority , GSA, , l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita, hanno annunciato l'accordo per disputare nello Stato arabo la prossima supercoppa italiana. La sfida tra Juventus e Milan , due delle più importanti Società del calcio ...

Juventus-Milan - la Supercoppa si giocherà in Arabia Saudita a gennaio 2019 : La Supercoppa italiana si svolgerà per i prossimi tre anni in Arabia Saudita in gennaio. Oggi la sottoscrizione dell'intesa tra la Lega serie A e il ministro dello Sport dell'Arabia Saudita, Turki...