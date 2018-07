Il Milan americano va in Europa

Football americano - Italian Bowl 2018 : i Seamen Milano chiudono la stagione perfetta. I Giants Bolzano si arrendono in finale : stagione perfetta doveva essere e stagione perfetta è stata. I Seamen Milano si sono aggiudicati il titolo di Prima Divisione 2018 battendo nell’Italian Bowl di Parma i Giants Bolzano per 28-14. Per la squadra meneghina si tratta del secondo back-to-back dopo quello del 2014-2015, ma soprattutto di una stagione perfetta, con tutte vittorie e nessuna sconfitta. Eppure i marinai hanno avuto comunque il loro bel da farsi per liberarsi di una ...

Cessione Milan - rifiutata nuova offerta di Commisso : l'italo-americano tratta personalmente con emissari Li : Un futuro tutto da scrivere per il Milan, alle prese con un possibile cambio al vertice societario. Assolutamente intenzionato a proseguire nella trattativa per l'acquisizione del club Rocco Commisso, ...

Milan-Commisso - riprende la trattativa : nuova offerta dell'italo-americano : Sentenze UEFA, ricorsi, vicende societarie e mercato. Sono giorni caldi per il Milan, decisivi per il futuro. E, nonostante la recente frenata nella trattativa per l'acquisizione della società ...

Basket - mercato 2018-2019 : l’Olimpia Milano ingaggia l’italo-americano Christian Burns : Era nell’aria da tempo, oggi è arrivata l’ufficialità. L’Olimpia Milano ha ingaggiato da Cantù l’ala forte Christian Burns, 33 anni da compiere a settembre, italo-americano che solo da qualche anno si è affacciato con continuità nel Basket che conta. Dopo diverse esperienze in Polonia, Portogallo, Germania, Ucraina ed Israele, il nativo di Trenton sbarcò in Italia nella stagione 2012-2013, quando disputò una buona annata ...

Il Milan aspetta l'Uefa e vuol fare l'americano Ma Mr Li cambia idea : Il Milan agli americani: adesso s'intravede la dirittura d'arrivo. A New York, dove si svolge la complessa trattativa presso gli uffici di Wall Street di Goldman Sachs, si sta decidendo in queste ore colme d'ansia e preoccupazioni per i tifosi rossoneri, il destino del club porta-bandiera del calcio italiano nelle coppe durante gli ultimi trent'anni. Fonti vicine a Rocco Commisso, patron di Mediacom e dei NY Cosmos, hanno ripetuto che gli ...

Cessione Milan - clamoroso dietrofront di Rocco Commisso : un gesto di Yonghong Li fa andare su tutte le furie l’americano : La richiesta di una percentuale più alta da parte di Yonghong Li ha mandato su tutte le furie Commisso, che ha già lanciato il suo ultimatum Cessione Milan, arrivano aggiornamenti importantissimi per quanto riguarda la trattativa per il passaggio di proprietà del club rossonero. Rocco Commisso, dopo le manifestazioni d’interesse dei giorni scorsi, sarebbe andato su tutte le furie per il comportamento tenuto nelle ultime ore da Yonghong Li ...

Chi è Rocco Commisso - l'ex pizzaiolo italoamericano che vuole comprarsi il Milan : E ora tutti vogliono prendersi il Milan. Via la Cina, scendono in campo due americani: i Ricketts e – novità del weekend - Rocco Commisso. Ma forse il bottino andrà in mano al fondo Elliott. Il nuovo socio – che subentrerà a Li Yonghong - entrerà a condizioni non morbidissime dopo la sentenza dell’Uefa attesa in queste ore. La decisione della camera giudicante di Nyon – secondo quanto apprende ...

Dall'incubo cinese al sogno americano. Cosa potrebbe esserci nel futuro del Milan : Mettiamola così: non tutti i mali vengono per nuocere. E' l'unico modo per spiegare il repentino passaggio dalla desolazione all'euforia che i tifosi rossoneri hanno vissuto quando si pè scoperto che il presidente cinese della società non aveva pagato la tranche mancante per l'acquisto del Milan e quando, subito dopo, è venuto fuori l'interessamento di una famiglia di finanzieri americani, ...

Milan - Yonghong Li non effettua il bonifico : ai 32 milioni di euro ci penserà ancora Elliott - il fondo americano ha le mani sul club! : Yonghong Li non effettuerà il bonifico da 32 milioni che sarebbe dovuto servire per l’aumento di capitale del Milan, lo farà invece il fondo Elliott Yonghong Li non effettuerà il bonifico da 32 milioni previsto per l’aumento di capitale del Milan. La situazione in seno alla società rossonera è quantomeno sconcertante. Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente Li non adempirà ai propri doveri ed ai 32 milioni di euro ci penserà ...

Milan - CHI È IL NUOVO SOCIO/ Offerta di Thomas Ricketts - proprietario dei Cubs : la storia del tycoon americano : MILAN, chi è il NUOVO SOCIO? Viaggio a Londra della dirigenza rossonera, non è da escludere la possibile cessione immediata della maggioranza delle quote(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:27:00 GMT)

Sarà malese o americano il prossimo proprietario del Milan? : Sarà un imprenditore americano o un principe malese a salvare Li Yonghong? Bocche cucite a casa Milan sul possibile ingresso di un nuovo socio nel club rossonero. Al termine del Consiglio di Amministrazione riunito venerdì in Via Aldo Rossi – velocissimo: è durato 45 minuti - il presidente del Milan ha assicurato che completerà l'aumento di capitale entro il 28 giugno, versando la prevista tranche di 32 ...

Milan - futuro americano? : La Gazzetta dello Sport in edicola oggi spiega che la trattativa per l'entrata in scena di un nuovo socio è in dirittura d'arrivo. Yonghong Li vorrebbe chiudere prima del 19 giugno, fatidico giorno ...