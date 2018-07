Il governo della restaurazione

Nicaragua - il governo riprende il controllo di Masaya - la città simbolo della resistenza al presidente Ortega : ...Mappe Foto Video Pop Workshop Mondiali 2018 Stati Uniti Russia Cina Italia Europa Africa e Medio Oriente Asia e Oceania Americhe Dashboard Logout Tutti gli ultimi articoli Arte e cultura Scienza e ...

‘Libici assassini arruolati dal governo italiano’ : Salvini risponde alle accuse della Ong : Prosegue il braccio di ferro tra il governo italiano, nella persona del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e le Ong impegnate nei salvataggi dei barconi di migranti clandestini nel Mediterraneo. Sollo questa mattina Salvini aveva avvertito gli ‘umanitari’ [VIDEO]- e in particolar modo le imbarcazioni della Ong spagnola Proactiva Open Arms attualmente in acque libiche - che i porti italiani per loro rimarranno chiusi e potranno vederli “solo ...

Migranti - Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Il “governo della continuità”. Sulle pensioni ora la Lega si ispira alla Fornero : Roma. Che le promesse elettorali della coalizione gialloverde fossero irrealizzabili, ancorché consacrate in un “contratto”, era evidente. Ma che poi nella pratica proponesse l’esatto contrario non era facile da immaginare. E così, mentre Matteo Salvini fa faville sui migranti, sul tema delle pensio

Renzi e la citazione della Tigre di Cremona : 'Il governo? Parole - parole - parole...' : 'parole, parole, parole...'. Matteo Renzi cita Mina e una storica canzone della 'Tigre di Cremona', incisa per la prima volta nel 1972, per attaccare l'esecutivo giallo-verde. 'Il Governo Salvini-...

Il governo ora respinge anche le navi della Guardia costiera? : Il ministro Salvini dice che non vuole far arrivare una nave militare italiana con a bordo 66 migranti, soccorsi da un’altra imbarcazione italiana al largo della Libia The post Il governo ora respinge anche le navi della Guardia costiera? appeared first on Il Post.

Gran Bretagna - il governo May perde pezzi : dopo il ministro della Brexit lascia anche Boris Johnson : È un vero e proprio terremoto quello in corso nel governo britannico. In meno di 24 ore si sono dimessi prima il Segretario di Stato per la Brexit, David Davis, seguito a ruota dai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman, e poi anche il responsabile degli Esteri, Boris Johnson. Per Theresa May, che affronta la crisi più difficile da quando a...

Draghi sul governo Conte e la fine della guerra tra Eritrea ed Etiopia. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Aspettiamo di vedere i fatti prima di esprimere un giudizio” sul governo italiano, dice Mario Draghi. Il presidente della Bce, nel corso di una audizione al Parlamento europeo, fa notare che a Roma “per ora ci sono stati solo proclami, che tra l’altro sono cambiati”. “La fine del Qua

governo May nella bufera - si dimette il ministro della Brexit : Londra - È il caos nel Governo britannico: il segretario per la Brexit, David Davis, si è dimesso dall'esecutivo di Theresa May insieme ai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman. La decisione ...

Animali : WWF chiede al governo “di impugnare la legge della provincia di Trento su possibili abbattimenti di orsi e lupi” : “Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato ieri a larga maggioranza un disegno di legge che prevede il via libera a possibili abbattimenti di lupi ed orsi, bypassando il parere del Ministero dell’Ambiente. Sembra avere le stesse intenzioni la provincia di Bolzano, orientata a varare a breve un atto-fotocopia“: lo spiega in una nota WWF Italia. “Questi provvedimenti sono un precedente gravissimo. La fauna, secondo la ...

"Il governo di Salvini...". Gaffe della cronista. ?E il ministro reagisce così : Un piccolo errore che ha fatto sorridere il segretario del Carroccio. "Lei ha detto che il governo Salvini...", ha esordito una giornalista tedesca poco prima di rivolgere una domanda al ministro dell'Interno durante la conferenza stampa al Viminale con il vicepremier libico Ahmed Maiteeg. Ovviamente quello in carica è il governo "Conte", che ne è il presidente del Consiglio. Ma la Gaffe della cronista ha fatto comunque divertire il leghista, ...