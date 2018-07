Il documento in discussione all’Onu che mette a rischio il made in Italy alimentare

ilsole24ore

: @GraziellaMascia @MaxForlini @PaolaTavernaM5S Pensi quel che vuole, non metto in discussione gli atti di fede. Ma l… - Sabba69 : @GraziellaMascia @MaxForlini @PaolaTavernaM5S Pensi quel che vuole, non metto in discussione gli atti di fede. Ma l… - ConniMichele : @LucioMM1 @carloalberto @gandro00 Questo è l’articolo dal quale è scaturito il diverbio: - ceciliatagliati : Il patto che Salvini ha sottoscritto con la lobby delle armi Un documento che lo impegna a consultare il Comitato… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Pubblichiamo lo stralcio di uninin vista dell’High Level Meeting delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili in programma a fine settembre in cui si fa espresso riferimento a misure fiscali penalizzanti ed etichettature per disincentivare l’acquisto di prodotti alimentari ricchi di sale, grassi e zuccheri. Una categoria in cui potrebbero rientrare alcuni prodotti tradizionali delin. E poi pubblichiamo una lettera dell’Oms al presidente del Perù, qualche foto su come i nostri prosciutti e formaggi vengano già oggi «bollinati» all’estero e qualche dato sui possibili danni economici ad un settore che vale 137 miliardi di fatturato...