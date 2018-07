Il contratto di governo verrà rispettato | lo assicura il vice premier Matteo Salvini

Fincantieri Marinette Marine : nuovo contratto dal governo USA : Lockheed Martin e FMM, insieme allo studio di architettura navale Gibbs & Cox e oltre 800 fornitori in 42 stati, collaborano già per il programma LCS della US Navy, uno dei più ambiziosi al mondo in ...

Pensioni - Salvini : ‘Smonteremo legge Fornero come previsto dal contratto di governo’ : Non entra nei dettagli ma sulla riforma Pensioni il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini conferma l’impegno del governo per il superamento della legge Fornero [VIDEO], assicurando il rispetto del contratto sottoscritto con il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio che prevede, in materia previdenziale, la proroga del regime sperimentale di Opzione Donna per la pensione anticipata delle lavoratrici, l’attivazione della quota 100 ...

Pensioni - Salvini : ‘Smonteremo legge Fornero come previsto dal contratto di governo’ : Non entra nei dettagli ma sulla riforma Pensioni il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini conferma l’impegno del governo per il superamento della legge Fornero, assicurando il rispetto del contratto sottoscritto con il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio che prevede, in materia previdenziale, la proroga del regime sperimentale di Opzione donna per la pensione anticipata delle lavoratrici, l’attivazione della quota 100 per il ...

'Il faro è il contratto di governo : e Tria lo sa bene' - dice Paragone : Roma. Sulla soglia della Sala Garibaldi, quella che dalla buvette conduce verso l'aula di Palazzo Madama, Gianluigi Paragone alza il braccio sinistro. Con la mano disegna in aria un semicerchio: "Ora "...

“Il faro è il contratto di governo : e Tria lo sa bene” - dice Paragone : Roma. Sulla soglia della Sala Garibaldi, quella che dalla buvette conduce verso l’aula di Palazzo Madama, Gianluigi Paragone alza il braccio sinistro. Con la mano disegna in aria un semicerchio: “Ora – dice il senatore grillino – immagina che qualcuno ti dia in gestione questo locale. Tu puoi, ovvia

L'arte del contratto - di governo - . Un nuovo modo di fare politica : Epperò, la scelta del contratto, più che simboleggiare l'avvenuta restaurazione della supremazia della politica sull'economia, rischia di celebrare il trionfo di quest'ultima, i cui paradigmi ...

Confindustria : 'mercati giudicheranno governo'. Cottarelli : 'conti non tornano con contratto' M5S-Lega : ... "La dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui conti pubblici" e "ora molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'...

Dazi - il ministro dell’Agricoltura Centinaio risponde a Di Maio : “Noi contrari. Non sono nel contratto di governo” : Dazi sì o no? Al di là del fatto che, come ricordato martedì da Bruxelles, a decidere è la Commissione Ue, nel governo gialloverde la posizioni sono contrastanti. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio li considera almeno in teoria un’occasione per “chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo”, il ministro delle ...

Che cosa dice il contratto di governo sul digitale - spiegato dall'Agcom : Nell'accordo di governo M5s-Lega ci sono queste venti parole: 'È opportuno introdurre il principio della cittadinanza digitale dalla nascita, prevedendo l'accesso gratuito alla rete Internet per ogni ...

Che cosa dice il contratto di governo sul digitale - spiegato dall'Agcom : Nell'accordo di governo M5s-Lega ci sono queste venti parole: “È opportuno introdurre il principio della cittadinanza digitale dalla nascita, prevedendo l’accesso gratuito alla rete Internet per ogni cittadino”. Difficile immaginare misure dettagliate a partire da venti parole. Il programma del Movimento 5 Stelle offre qualche indicazione in più. Ma per il Commissario ...

Vaccini : ecco cosa prevede contratto di governo - verso il superamento del dl Lorenzin : E’ piuttosto fumoso il contratto di governo M5S-Lega sul capitolo Vaccini, oggi al centro di una nuova polemica dopo le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il documento su cui poggia l’esecutivo ‘giallo verde’ dedica in realtà solo poche righe, nel capitolo sanità, alla questione vax/no-vax (pag.41). Lasciando intendere, tra le righe, che si punta comunque al superamento della legge Lorenzin, contro la ...

Il leghista Claudio Borghi : “Uscita dell’Italia dall’Euro risolverebbe molti problemi - ma non c’è nel contratto di governo” : Il neo-presidente della Commissione Bilancio alla Camera, il leghista Claudio Borghi, spiega che l'uscita dall'Euro sarebbe un toccasana per l'economia italiana ma la misura non è prevista dal contratto di governo siglato da Lega e M5S: "Mi rendo conto che si tratta di un processo difficile e che bisogna avere una maggioranza in Parlamento che oggi non c’è. L’uscita dall’Euro, infatti, non è nel contratto di governo. E non era nemmeno nel ...

Euro - Borghi : “L’uscita non è nel contratto di governo. Ma sarebbe positiva per la soluzione di tanti problemi” : “Io sono e resto convinto che per l’Italia il recupero della sovranità monetaria sarebbe positivo per la soluzione di tanti problemi. Ma mi rendo conto che si tratta di un processo difficile e che bisogna avere una maggioranza in Parlamento che oggi non c’è”. Parola del parlamentare leghista Claudio Borghi, fresco di nomina a presidente della commissione Bilancio della Camera, che in un’intervista al Corriere della Sera ...

contratto di governo - l’intervento : “Non affronta i meccanismi che aumentano le disuguaglianze e riducono i diritti sociali” : Il Contratto di governo sul quale è stata cementata l’alleanza tra M5S e Lega contiene delle proposte in grado di sconfiggere, o almeno contrastare, l’aumento senza precedenti delle disuguaglianze economiche, sociali, geografiche, di genere, culturali, che nel nostro paese continuano a crescere come non è mai avvenuto prima? Il Contratto mette finalmente in discussione le politiche di austerità come annunciato in campagna elettorale? Il ...