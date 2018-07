Il contentino di Juncker all' Italia sull' immigrazione

Sbarchi - contentino di Juncker "Ma la Ue non gestisce i porti" : Sì all'unità di crisi per gestire l'emergenza migranti, ma nessuna indicazione per i porti di sbarco. Jean-Claude Juncker risponde a Giuseppe Conte e dà ragione solo in parte al premier italiano. "La Commissione europea è pronta a svolgere pienamente la sua funzione di coordinatrice", spiega il presidente in una lettera di risposta a quella in cui Conte chiedeva di creare una cellula di crisi europea, "Non va però dimenticato che l'Ue non ha ...