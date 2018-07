Il business dei rom che si fanno pagare per bruciare i rifiuti

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Un tariffario, dai dieci ai trenta euro appena, per. Insomma, il prezzo cambia a seconda delle dimensioni del carico da incendiare. È questo il nuovo (?)dei rom a Giugliano, in provincia di Napoli.Qui, infatti, come racconta in esclusiva Il Mattino, rom hanno imbastito un vero e proprio giro d"affari. La zona calda dei loro loschi traffici è l"aria di sviluppo industriale del comune campano, dove per l"appunto sorgono numerose aziende e fabbriche. I residenti dei campi locali, in combutta con i titolari di stabilimenti, officine e sfasciacarrozze, bruciano i loro scarti, appiccando numerosi roghi tossici.Spendendo così pochi euro, queste persone affidano ai nomadi piromani i loro, risparmiando - e di grosso - sui costi dello smaltimento vero e proprio, quello fatto bene, a regola d"arte. I rom, poi, hanno anche un doppio guadagno, visto che spesso e ...