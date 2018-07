Il boom dei veicoli green traina la domanda di metalli

Le manovre del Governo basteranno a fermare lo sciopero dei tir in pieno boom vacanze? : Lei presentando l'Osservatorio ha affermato che "la logistica è un tema essenziale e delicato per l'economia del Paese che può dare competitività all'Italia' e che 'l'osservatorio vuol fornire al ...

Malware - Check Point : boom dei trojan bancari a giugno : Roma, 17 lug., askanews, - A giugno c'è stato un aumento considerevole dei trojan bancari che hanno registrato un impatto globale del 50%. A rivelarlo è la società di cyber security Check Point ...

Turismo : boom dei borghi suggestivi “anti-afa” : Saranno circa 1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese in questi mesi estivi: lo rivela una stima dell’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, secondo cui circa 800.000 italiani e 700.000 stranieri sceglieranno questa tipologia di vacanza puntando sulle mete di villeggiatura più tradizionali del Belpaese ma con un occhio di riguardo per quei borghi situati in posizioni geografiche fortunate che ...

Ascolti tv - Francia vs Croazia : boom di telespettatori per la finale dei Mondiali di Russia : Cosa dicono gli Ascolti tv in merito alla partita Francia vs Croazia. Quanti hanno visto in diretta televisiva la vittoria dei Mondiali di Russia 2018 da parte della Nazionale francese? Mediaset ha confermato la scia di successi. Ogni partita ha segnato un vero e proprio boom di Ascolti. I telespettatori, nonostante l’assenza dell’Italia, hanno seguito i match con interesse sempre crescente. Perfino Balalaika, il programma condotto ...

Turismo : boom dei lidi ravennati a maggio ma pernottamenti in calo in città : maggio premia i lidi ravennati: secondo i dati da poco diffusi dalla Regione, i numeri mensili hanno visto un aumento rispetto allo scorso anno del 15 per cento sul numero di turisti e del 25,6 per ...

Il Teatro Gesualdo vince e convince - boom di conferme dei vecchi abbonati : Disponibili anche gli abbonamenti per DANZA E Teatro CIVILE DANZA , 3 spettacoli , : posto unico euro 60,00 Teatro CIVILE , 4 spettacoli , : posto unico 65,00 , Sono previste riduzioni per gli ...

Le risposte presuntuose e isteriche dei baby boomers alla storia : Ricordate l’inizio della serie tv ‘babylon Berlin’, ambientata nella Germania del 1929? Una squadra di polizia fa irruzione nello studio di una società di film porno”. Esordisce così, sul City Journal, un’invettiva di Lance Morrow sull’“epoca della parodia”. “Subito sentiamo la voce del direttore di

Scuola - la fuga dei docenti : boom di pensionati : Prima la riforma Fornero, poi gli intoppi che arrivano dall?Inps: per le maestre della Scuola parte la caccia ai contributi e la strada della pensione è sempre più in salita. E...

Il boom dei tatuaggi : dal 2012 aperti 2.700 nuovi studi : La mania del tatuaggio non accenna minimamente a fermarsi. Che sia per scolpire per sempre un caro ricordo, ricordare a vita un traguardo importante, dedicare un cuore eterno al proprio amore o anche ...

boom segnalazioni consumo di droghe - +40% in 2 anni : un terzo dei detenuti in cella per spaccio : E' quanto rivela il nono Libro Bianco sulle droghe. Tossicodipendente un quarto della popolazione carceraria

Erdogan verso il trionfo : boom dei nazionalisti - maggioranza assoluta in Parlamento : Per il nuovo esecutivo la priorità sarà l'economia dopo il crollo della lira turca che negli ultimi due mesi ha perso il 20%. Con le nuove prerogative, Erdogan ha già annunciato di voler mettere ...

boom dei furti in estate - come difendersi : I furti aumentano del 25% durante il periodo delle vacanze. Un vero e proprio Boom estivo, considerando che invece in tutto il 2017 i furti nelle abitazioni in Italia sono stati 194.880, il 9% in meno ...

La Volleyball Nations League arriva a Modena : boom di vendite dei biglietti : Superati i mille abbonamenti per la Volleyball Nations League del 22/24 giugno a Modena e boom di biglietti per le singole giornate! Modena si sta preparando ad accogliere la Volleyball Nations League che si svolgerà al PalaPanini venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno e le vendite di abbonamenti e biglietti vanno a gonfie vele. Sono oltre mille gli abbonamenti venduti per la intera tre giorni di gare. Se da tutta Italia saranno in ...

Effetto sacchetto nel reparto ortofrutta : boom dei "confezionati" : Il primo gennaio 2018 sono diventate operative le disposizioni introdotte dalla legge 123/2017 che hanno reso obbligatori l'uso e il pagamento dei sacchetti biodegradabili per gli acquisti di frutta e ...