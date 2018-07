Il 60% delle sigarette sono illicit whites

Tecnologia : il 60% delle persone non protegge i dispositivi con password - pericolo per i ‘ladri digitali’ : Oggi molte persone utilizzano i dispositivi mobili per navigare su Internet e svolgere attività online. Perdere il proprio device a causa di un atto di microcriminalità potrebbe quindi rivelarsi più dannoso e sconvolgente che mai. Il 75,8% degli individui afferma di utilizzare regolarmente Internet su uno smartphone (percentuale in crescita rispetto al 73,9% del 2016) e il 42,2% utilizza di norma un tablet per connettersi. I dati importanti che ...

Giornata Mondiale delle Fiere domani a Roma - un comparto da 60 mld e 22 milioni di visitatori : Un'occasione come spiegano all'Aefi, l'Associazione degli enti fieristici italiani, che intende sottolineare il ruolo del settore nell'economia del paese e del suo impatto sull'occupazione attraverso ...

Pensioni 2018 - età 60 anni con 31 di contributi : difficoltà uscita delle donne Video : Andare in pensione per le donne lavoratrici può essere, in molti casi, ancora più difficoltoso dei colleghi uomini, anche alla luce dei provvedimenti annunciati dal nuovo Governo Conte e dai punti del Contratto del M5S e della Lega in vista del superamento della riforma Fornero. Infatti, gli attuali strumenti a disposizione per l'uscita, sia con pensione anticipata che con pensione di vecchiaia, anche in vista degli annunciati provvedimenti ...

La cura dimagrante delle Partecipate : «1600 da chiudere» : ROMA Da una prima analisi non sarebbero in regola circa 1.600 società Partecipate. Che quindi, in base alla riforma Madia, devono essere dismesse o chiuse. E così ieri - praticamente...

