Il 2019 - 2020 tra coazione a ripetere e forza di gravità

Formula 1 - Vallteri Bottas rinnova con la Mercedes fino al 2019 con opzione per il 2020 : Nel 2018 ha fatto significativi passi in avanti sia nelle prestazioni che nella collaborazione con Lewis Hamilton con cui, ad oggi, forma una delle coppie più forti nello sport", si legge nel ...

Vela – Campionato Italiano Classi Olimpiche : disegnato il calendario per il 2019 e il 2020 : L’Italiano Classi Olimpiche 2019 sulla Riva lombarda del Garda CAMPIONE DEL GARDA – La Federazione Italia Vela ha disegnato il calendario per il 2019 e il 2020: il prossimo anno il Campionato Italiano Classi Olimpiche è stato assegnato al Circolo Vela Gargnano, Società Canottieri Garda Salò, UniVela Sailing e Circolo Velico Toscolano Maderno. La base principale sarà ad UniVela Sailing a Campione nell’alto lago lombardo. ...

Quota 41 : forse dal 2020 e intanto nel 2019 la pensione anticipata si allontana di 5 mesi : Costi elevati, pochi soldi e coperture da trovare sono i problemi maggiori con cui deve fare i conti l’esecutivo Conte per la sua idea di riforma previdenziale. Le misure da varare sono molteplici, dalla Quota 100 a Quota 41 per finire ad opzione donna. Tutte misure costose perché si tratta di provvedimenti che dovrebbero anticipare per molti lavoratori, l’uscita dal lavoro e quindi l’ingresso tra i pensionati. Per l’Inps servirebbero non meno ...

Basket femminile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Europei 2019 tappa obbligata : La FIBA ha chiarito che dal prossimo anno verrà modificato il sistema di qualificazione alle Olimpiadi e ai Mondiali (ufficialmente Coppa del Mondo, ma sempre di quelli si tratta). Non ci saranno che due qualificazioni dirette per Tokyo 2020: col nuovo sistema, infatti, solo il Giappone e la Nazionale vincitrice dei venturi Mondiali 2018, che si svolgeranno in Spagna a settembre, saranno certamente qualificati. Gli altri 10 posti saranno ...

Halo Infinite : campagna single-player nel 2019 e multiplayer nel 2020? : A conti fatti il brevissimo teaser di Halo Infinite non ci ha detto sostanzialmente nulla del nuovo capitolo dell'IP esclusiva Microsoft ma i rumor riguardanti il progetto non mancano di certo. I più interessanti arrivano da Brad Sams.Chi è Brad Sams? Si tratta dell'executive editor di Thurrott.com, colui che prima della conferenza E3 2018 di Xbox aveva rivelato l'esistenza di Halo Infinite. Sams è convinto che il gioco verrà pubblicato ...

Iannone con Aprilia nel 2019 e 2020 : Andrea Iannone sarà in sella alla Aprilia RS-GP nelle stagioni MotoGP 2019 e 2020. Il pilota, italiano di Vasto, classe 1989, affiancherà il confermato Aleix Espargaró. I tifosi Aprilia di tutto il mondo sono autorizzati a sognare, Andrea Iannone porterà in Aprilia Racing esperienza, velocità e voglia di vincere ai massimi livelli, insieme affronteranno una […] L'articolo Iannone con Aprilia nel 2019 e 2020 sembra essere il primo su ...

Patto Di Maio-Salvini : "Reddito di cittadinanza e flat tax nel 2019-2020 - dopo le europee" : Ci sarebbe secondo il quotidiano "la Stampa" un vero e proprio Patto Di Maio-Salvini in vista delle elezioni europee del 2019: le riforme più costose slittano dopo la tornata elettorale primaverile. ...

Flat tax : ipotesi dal 2019 per le imprese e dal 2020 per le famiglie : La Flat tax si farà sicuramente ma la tempistica sembra ancora oggetto di dibattito. Tanto è vero che a sollevare la questione sono stati due senatori della Lega, precisamente Alberto Bagnai che dovrebbe essere a breve nominato sottosegretario proprio all'Economia, e chi, all'interno del Carroccio, è stato il primo ideatore della famosissima "tassa piatta", cioè Armando Siri. Il risultato di questo piccolo diverbio, interno ad uno dei partiti ...

