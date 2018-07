Il 20 luglio di 49 anni fa l' uomo mise piede sulla Luna

Luna - il 20 luglio di 49 anni fa lo sbarco/ Video Apollo 11 - il “piccolo grande passo” dell'uomo : Luna, il 20 luglio di 49 anni fa lo sbarco: Video. Apollo 11 e il “piccolo grande passo” dell'uomo voluto fortemente da John F. Kennedy che però non vide mai quell'impresa(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:27:00 GMT)

CHICAGO MED 2/ Anticipazioni del 20 luglio 2018 : un grattacapo per la dottoressa Manning : CHICAGO MED 2, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima Tv su Italia 1. Un'epidemia travolge l'ospedale; Choi entra in crisi con il familiare di un paziente. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:55:00 GMT)

La dottoressa Manning nei guai in Chicago Med 2 : chi morirà? Anticipazioni 27 luglio : Nuova serata all'insegna della penna di Dick Wolf e delle sue creature su Italia1. Questa volta l'appuntamento è con Chicago Med 2 che continua ad andare avanti con tre episodi alla settimana e già venerdì prossimo saremo ad un passo dal finale di metà stagione e sarà allora che tutti terranno il fiato sospeso. Anche in questi nuovi episodi i guai per i dottori di Chicago Med 2 non mancano e, in particolare, la prossima settimana sarà la ...

LO STREET FOOD FA TAPPA A SAN VITO DEI NORMANNI.27 - 28 e 29 luglio 2018 negli spazi del Laboratorio Urbano ExFadda : ... arrosticiniabbruzzesi, caciocavallo silano impiccato, pezzetti salentini, churros latinoamericani, panzerotti baresi, moussaka greca e tante altre prelibatezze da tutto il mondo saranno protagoniste ...

Era d’estate/ Su Rai 3 il film su Paolo Borsellino e Giovanni Falcone (oggi - 19 luglio 2018) : Il film biografico "Era d'estate" va in onda su Rai 3 oggi, alle ore 21,15. Nel cast ci sono Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello, alla regia Fiorella Infascelli. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:01:00 GMT)

La grandinata di Lunedì 15 luglio a Pesaro : una delle più devastanti della storia d’Italia. Danni gravissimi [FOTO e VIDEO] : 1/7 Pesaro ...

La vita e le imprese di Gino Bartali - nato il 18 luglio di 104 anni fa : Fu uno dei migliori ciclisti italiani di sempre e, da dopo la Seconda guerra mondiale, una specie di leggenda The post La vita e le imprese di Gino Bartali, nato il 18 luglio di 104 anni fa appeared first on Il Post.

Russia - 100 anni fa la morte dello Zar Nicola II/ 17 luglio 1918 - l’eccidio della famiglia Romanov : Nella notte del 17 luglio 1918, cento anni fa, la strage con cui furono uccisi lo zar Nicola II e la sua intera famiglia, i resti furono ritrovati solo nel 1979(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:15:00 GMT)

I Love Spoleto tutto pronto - Giancarlo Giannini e Mediterranea al Teatro Romano il 20 e 21 luglio : ...00 , 4 spettacoli Romano + De Sica Poltronissima, TeatroRomano+SilverDeSica 20/07 - Le Parole Note - Giancarlo Giannini+Luciano Biondini+Marco Zurzolo 4et 21/07 - Mediterranea 27/07 - Ready by ...

Sky Cinema Anni 90 dal 16 al 31 luglio i film di un decennio indimenticabile : Dal 2 Luglio il meglio del Cinema Anni 80 e 90 popola il canale 303. Dal 16 al 31 Luglio si passa a Sky Cinema Anni 90, un concentrato di film iconici, tra l’innovazione della computer grafica, thriller memorabili e il nascere di autori come Tarantino e i fratelli Coen, che hanno caratterizzato il decennio e fatto la storia del Cinema. La proposta è variegata: dai titoli indimenticabili come IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI, thriller ...

luglio 2018 - 10 date da ricordare tra anniversari ed eventi : 1° Luglio Si celebra la giornata Internazionale delle Cooperative. Nel 1979, l’introduzione del Walkman da parte di Sony, il famoso lettore CD portatile che rivoluzionò il modo di ascoltare musica dei giovani. In questo stesso giorno, 13 anni fa, l’Italia mette fine al servizio militare obbligatorio, da questo momento sostituito dalla leva volontaria. Dopo anni, si è tornato a parlare della sua possibile re-introduzione dopo che il ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CERVO : MARTEDÌ 17 luglio NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IL CONCERTO DI GIORGIO ... : Diversamente Festival: È attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d'Oro di CERVO, presente a tutti gli spettacoli. A partire dalle 20.30 e per tutta la durata del ...

15 luglio 2018 : danni fra l’Appennino pistoiese e il Mugello : Nella giornata di domenica 15 Luglio 2018, un violento sistema temporalesco ha interessato in maniera imprevista i rilievi settentrionali della Toscana recando alcuni danni dovuti ai downbursts e alle intense grandinate. Alla base...

CHIAMATEMI HELEN - RAI 2/ Info streaming del film con Heino Ferch e Jannik Shumman (15 luglio 2018) : CHIAMATEMI HELEN, il film in onda su Rai 2 oggi in prima serata. Nel cast figurano tra gli altri Heino Ferch, Jannik Shumman, Winnie Bowe, alla regia Gregor Schnitzler. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:31:00 GMT)