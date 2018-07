If Love Is The Law è il nuovo singolo dei Noel Gallagher’s High Flying Birds audio e

TheGiornalisti/ Video - il Love Tour regista sold out e viene aggiunta una data a Roma (Wind Summer Festival) : Questa sera i TheGiornalisti parteciperanno al Wind Summer Festival 2018 con "Felicità puttana", il nuovo singolo che farà èarte dell'album "Love"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:55:00 GMT)

Raddoppio dei Thegiornalisti a Milano - nuova data al Mediolanum Forum : biglietti in prevendita per il Love Tour : Il Love Tour si arricchisce di una nuova data dei Thegiornalisti a Milano: la band di Tommaso Paradiso raddoppia l'appuntamento meneghino al Mediolanum Forum previsto per il prossimo autunno, annunciando un secondo concerto il 19 novembre. L'ufficializzazione della seconda data milanese arriva dopo il sold out raggiunto da quella che avrebbe dovuto essere l'ultima data del Tour, ovvero il concerto del 18 novembre al Mediolanum Forum di ...

Bet Awards 2018 : Black Panther e Kendrick Lamar i gran vincitori. Donald GLover la star : Una diciottesima edizione all’insegna dell’equilibrio, quella dei Bet Awards 2018. La cerimonia istituita dal network Black Entertainment Television per premiare gli afroamericani nei settori dell’intrattenimento (musica e recitazione) e dello sport si è svolta domenica 24 giugno al Microsoft Theatre, in linea con i pronostici. “Date a Cesare quel che è di Cesare”, sembra essere stato il filo conduttore della ...

Doppietta dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour - annunciata una nuova data dopo il sold out : info e biglietti : Nuovo concerto dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour: la band capitanata da Tommaso Paradiso annuncia la nuova data dopo il sold out al Pala Lottomatica. A quattro mesi di distanza dall'avvio della Tournée nei palazzetti dello sport, i Thegiornalisti registrano il tutto esaurito al Pala Lottomatica di Roma per la data del 27 ottobre 2018. A fronte della grande richiesta da parte del pubblico, si aggiunge una nuova data: i ...

Beyoncé e Jay-Z a sorpresa un album insieme 'Everything is Love . E si firmano The Carters - People - Spettacoli : Se ne parlava da anni ma ora è realtà: Beyoncé e il marito Jay-Z hanno pubblicato a sorpresa un album insieme, dall'eloquente titolo Everything is Love , disponibile su Tidal - la compagnia di ...

The Sinking City : l'open-world investigativo ambientato in un universo Lovecraftiano si mostra in un nuovo video gameplay : Frogwares e BigBen Interactive hanno presentato, nel corso dell'E3 2018, il loro nuovo The Sinking City, un interessante titolo open world investigativo ambientato in un universo lovecraftiano.Il gioco è in uscita il prossimo 21 marzo 2019 per PS4, Xbox One e PC, ma nell'attesa possiamo gustarci il nuovo video di gameplay che mostra The Sinking City in azione:Qui di seguito una panoramica sul gioco, riportata da Gematsu:Read more…

Ariana Grande ha spiegato perché ha scelto di cantare “Over The Rainbow” a One Love Manchester : Il motivo è molto commovente <3 The post Ariana Grande ha spiegato perché ha scelto di cantare “Over The Rainbow” a One Love Manchester appeared first on News Mtv Italia.

Pippa Middleton e James Matthews - from Paris with Love : L’avevamo lasciata a Windsor in un abito a fiori che non l’aveva risparmiata da una serie di meme divertenti. E adesso la ritroviamo a Parigi, sugli spalti del Roland Garros. Sempre mano nella mano col marito James Matthews, con cui ha appena festeggiato un anno di matrimonio. Pippa Middleton, 34 anni, non potrebbe essere più felice: è incinta del prim0 figlio. Il mese di gravidanza, stando ai bene informati, dovrebbe essere il ...

Le atmosfere Lovecraftiane di The Sinking City in un nuovo imperdibile trailer : "Puoi sentire quella voce nella testa che diventa sempre più forte? Sono io. Questa non è l'ultima volta che parleremo". Questa la frase che accompagna il nuovo trailer di The Sinking City, interessante progetto di Frogwares, software house ucraina che negli ultimi anni si è fatta conoscere soprattutto per i videogiochi ambientati nell'universo di Sherlock Holmes.Il titolo è per molti versi ancora avvolto nel mistero ma sappiamo con certezza che ...