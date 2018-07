Iannone | umiliazione totale Belen beccata con l’ex a Formentera Difficile da digerire

caffeinamagazine

(Di venerdì 20 luglio 2018) Povero Andrea: sta vivendo un momento davvero critico. È vero, la pausa di riflessione conRodriguez è finita e i due sono tornati felicemente insieme. Beh, proprio felicemente non si può dire… Però sono tornati insieme. Solo che ora lui, che era felicissimo di essere tornato con la sua bella, sta per prendere un’altra batosta colossale. Già perché, mentre lui era impegnato in Germania con il Moto Gp, sapete che combinavama soprattutto con chi se la stava spassando? Bomba. Anzi, bomba atomica.è stata pizzicata anientemeno che con il suo ex. Quando le foto hanno iniziato a circolare, tutti hanno pensato la stessa cosa, la più banale, la più scontata. Ma anche la più plausibile: sono tornati insieme. Il settimanale Spy ha dedicato la copertina a questo momento “epico” e sembra che le cose precipiteranno a breve (sempre che non siano già ...