I ranger del principe Harry autorizzati a sparare ai bracconieri in Africa 

The Crown e Stranger Things - le prime immagini delle nuove stagioni delle serie tv Netflix : Le riprese di due tra le serie tv Netflix più amate dal pubblico e dalla critica sono attualmente in corso e per stuzzicare l'interesse dei fan in attesa, la piattaforma mondiale di streaming ha rilasciato le prime immagini tra foto e finti spot rilasciati sui social. Le due serie tv in questione sono The Crown, che si prepara alla terza stagione completamente rinnovata nel cast e da cui arriva la prima immagine di Oliva Colman nei panni ...

"Three Identical Strangers" - la storia dell'esperimento sociale sui tre gemelli diventa un documentario : Tre gemelli, separati alla nascita per un esperimento sociologico, sono i protagonisti di Three Identical Strangers, documentario di Tim Wardle in sala in America dal 29 giugno. L'incredibile storia inizia nell'autunno del 1980, a New York, quando i tre fratelli sono riuniti dal destino. Nel Sullivan County Community College, Robert Shafran, ragazzo dal quoziente intellettivo particolarmente elevato (di 148), e di notevole prestanza fisica, si ...

Un addio in Stranger Things 3 rivelato da Noah Schapp - prime anticipazioni dal Will della serie Netflix : Stranger Things 3 non debutterà prima del 2019, ma Noah Schapp, che nella serie Netflix interpreta Will Byers, ha rivelato qualche particolare sui nuovi episodi. Secondo Heroic Hollywood, il giovanissimo attore ha risposto ad alcune domande sulla terza stagione ospite dell'evento Stranger Con di Chicago e confermando che ci sarà almeno un addio nei nuovi episodi. Non si tratta di un personaggio vero e proprio ma di Chester, il cane di ...

Stranger Things 2 fa incetta di premi agli MTV Movie & TV Awards 2018 : tutti i vincitori e video delle premiazioni : Quella degli appena trascorsi MTV Movie & TV Awards è stata la serata di Stranger Things 2: la seconda stagione della serie targata Netflix ha fatto incetta di premi, trionfando persino nell'ambita categoria della Miglior serie contro 13 Reasons Why, Game of Thrones, Grown-ish e Riverdale. La serie è poi valsa un premio a Millie Bobby Brown per la Miglior performance in una serie, uno a Noah Schnapp per la Performance più spaventata e un ...

ELISA/ Sul palco dell'Arena di Verona con il nuovo singolo 'Will Be Strangers' (Wind Music Awards) : ELISA presenta il suo nuovo singolo 'Will Be Strangers' agli Wind Music Awards di questa sera: il nuovo album, quasi pronto, in uscita nell'autunno del 2018.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:10:00 GMT)

The Lone ranger : cast - trama e curiosità del western atipico con Johnny Depp : Squadra che vince non si cambia, e così dopo la fortunatissima saga dei Pirati dei Caraibi Gore Verbinski nel 2013 torna a lavorare con Johnny Depp e gli affianca Armie Hammer, per un’avventura che, come quella di Jack Sparrow, unisce azione a comicità, questa volta con The Lone Ranger, in onda giovedì 7 giugno alle ore 21.20 su Rai2. The Lone Ranger trailer The Lone Ranger trama John Reid è un uomo di legge, educato in città e tornato ...

La figlia di Meghan Markle e del principe Harry potrebbe infrangere uno dei più rigidi protocolli reali : Se Harry e Meghan avranno una bambina, quest'ultima non potrà ereditare i loro titoli reali. Ciò si deve ad un antico protocollo, secondo il quale il titolo di duca può essere trasmesso solo ad un maschio e non ad una femmina. Dato, però, l'impegno della Markle nel campo dei diritti delle donne, molti scommettono che questa rigida regola potrebbe cambiare.Grazie al Crown Act del 2013, la regina Elisabetta II ha ...

L'ARMA DELLA GLORIA/ Su Rete 4 il film con Stewart Granger (oggi - 5 giugno 2018) : L'ARMA DELLA GLORIA, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 5 giugno 2018. Nel cast: Stewart Granger, Rhonda Fleming, Chill Wills, alla regia Roy Rowland. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 05:16:00 GMT)

WALKER TEXAS ranger : LA STRADA DELLA VENDETTA/ Su Rete 4 il film con Chuck Norris (oggi - 21 maggio 2018) : WALKER TEXAS RANGER: La STRADA DELLA VENDETTA, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Chuck Norris e Clarence Gilyard Jr., alla regia Joe Coppoletta. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:16:00 GMT)

STranger THINGS - Nuovo membro del cast e featurette dal set! : La terza stagione di STRANGER THINGS sta pian piano prendendo vita e arrivano sempre nuove indiscrezioni sui nuovi episodi. Quest'oggi per voi abbiamo un Nuovo membro del cast e una featurette che annuncia l'inizio della produzione della terza stagione, di cui saprete di più continuando la lettura.ARTICOLI CORRELATI: STRANGER THINGS - Cary Elwes e Jake Busey nuovi membri del cast!Partiamo dalla new entry nel cast della serie di Netflix. Si ...