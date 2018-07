“I miei piedi puzzano” Elena Santarelli | siparietto ‘fetish’ sui social

caffeinamagazine

: RT @mikoyutaka: @vessvls CIAO FAV. È LA PRIMA VOLTA CHE VOLI? FAV DELLA VITA OKAY AMO I SUOI TWEET E VENDEREI I MIEI PIEDI PER PITER LEGGER… - vessvls : RT @mikoyutaka: @vessvls CIAO FAV. È LA PRIMA VOLTA CHE VOLI? FAV DELLA VITA OKAY AMO I SUOI TWEET E VENDEREI I MIEI PIEDI PER PITER LEGGER… - maevejxr : @duvaljxr cadono sempre tutti ai miei piedi cosa posso farci - amazzini64 : @Acidelius Cane non mangia cane. Possono abbaiare tranquilli finché c'è pappa per tutti, ma adesso la forbice si st… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Negli ultimi tempi si parla spesso di: da quando la showgirl ha deciso di rendere pubblico il suo dramma familiare, tutti la guardano con occhi diversi. Non è più solo una donna di una bellezza strepitosa e moglie di un calciatore. È anche una mamma forte che lotta ogni giorno contro la malattia del figlio Giacomo. Il primo figlio che ha avuto dal marito Bernardo Corradi ha un tumore cerebrale e il dolore che prova ogni giorno è enorme., però, ha deciso di parlarne. Un po’ per esorcizzare, un po’ per fare forza alle altre mamme che vivono nella sua stessa condizione. La, di recente, in un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato tutto: da come ha scoperto che il figlio fosse malato, al dolore che ha provato, alla forza che tira fuori ogni giorno per non far sentire troppa pressione a Giacomo che è un bimbo forte e che, come ha raccontato ...