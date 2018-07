I giudici ordinano al sindaco di Verona di riconoscere i due papà gay genitori di un

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) IldiFederico Sboarina (centrodestra) deve riconoscer i due padri gay di un bimbo nato in Canada da madre surrogata. Glielo ordina la Corte di appello di Venezia, alla quale idel piccolo si erano rivolti per far valere le proprie ragioni.E igli hanno dato ragione, come riporta Il Gazzettino.Protesta, invece, il ministro leghista (e veronese) per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana: "Penso che la necessità per un bambino di avere una madre e un padre sia un presupposto fondamentale e irrinunciabile. E a tal fine il comune fa bene a valutare l"opportunità di impugnare la sentenza. Dico inoltre che sarà mia intenzione combattere la pratica dell"utero in affitto in tutte le sedi opportune, ritenendo la cosa - sia per i bambini sia per la donna - gravemente lesiva della dignità umana".La coppia omosessuale, infatti, ha concepito il figlio grazie a ...