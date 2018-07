I Giorni del gambero rosso a Mazara del Vallo sfida tra chef

mondointasca

: Oggi dal Parlamento arriva un importante segnale di unità e attenzione verso i terremotati del Centro Italia. Le po… - GiuseppeConteIT : Oggi dal Parlamento arriva un importante segnale di unità e attenzione verso i terremotati del Centro Italia. Le po… - Roberto_Fico : Sono convinto della centralità del Parlamento. Anche per questo convocherò nei prossimi giorni la Conferenza dei Pr… - ItalianNavy : Per 10 giorni, #navePalinuro è stata anche un laboratorio navigante per la ricerca scientifica sui mammiferi marini… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) L'iniziativa dell'imminente weekend punta a valorizzarlo ulteriormente in una fase, come quella attuale, in cui la pesca, secolare fiore all'occhiello dell'economia siciliana, è in default da almeno ...