I dati di 1 | 5 milioni di persone sono stati rubati in un attacco informatico contro il

Cyberspionaggio - condannati i fratelli Giulio e Francesca Occhionero : rubarono milioni di dati di aziende - politici e istituzioni : Il tribunale di Roma ha inflitto 5 anni a Giulio Occhionero e 4 alla sorella Francesca Maria per accesso abusivo a sistemi informatici. I pm avevano chiesto rispettivamente 9 e a 7 anni. Secondo l'accusa i due, dal 2001, avevano cercato di raccogliere dati sensibili di istituzioni, partiti e uomini politici e industrie.Continua a leggere

Mancano i soldi : niente vacanze Restano a casa 8 milioni di italiani Penalizzate le famiglie. I dati : Il momento di staccare la spina e godersi le meritate vacanze sta per arrivare per molti italiani, ma non per tutti. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it Segui su affaritaliani.it

Google investe 22 milioni di dollari in KaiOS e diventa Platinum Member della Linux Foundation : Google, che nel frattempo è divenuta Platinum Member della Linux Foundation, ha deciso di puntare in modo deciso sui feature phone e lo ha chiaramente dimostrato con un investimento da ben 22 milioni di dollari in KaiOS. Google intende sfruttare questi dispositivi per portare i suoi servizi a tantissimi nuovi utenti nei Paesi in via di sviluppo. L'articolo Google investe 22 milioni di dollari in KaiOS e diventa Platinum Member della Linux ...

Occhio a queste 15 app - mentre una falla espone più di 300 milioni di dati : McAfee ci svela una lista di 15 app assolutamente da evitare perché attivano servizi a pagamento non richiesti. Nel frattempo giunge la notizia che una nuova falla ha permesso l'esposizione di più di 300 milioni di dati personali di utenti americani. L'articolo Occhio a queste 15 app, mentre una falla espone più di 300 milioni di dati proviene da TuttoAndroid.

Oltre cinque milioni di italiani in povertà assoluta - dati Istat : Più di un milione di bambini vive in famiglie in condizioni di indigenza. In difficoltà gli immigrati 1,6 milioni di poveri su 4,9 milioni di persone censite, il 32% è straniero. Salvini: giusto dire ...

Italia - 5 milioni di persone in povertà assoluta/ dati Istat "record da 2005" : 1 - 2 milioni di minori a rischio : Italia, Dati Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1,3 milioni di famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 milioni da futuro incerto.

Turismo - è boom per l’Estate 2018 in Italia : attesi 260 milioni di pernottamenti - il 51 - 3% dall’estero [dati] : Da giugno a settembre negli alberghi Italiani e negli esercizi ricettivi complementari si registrano oltre 260 milioni di pernottamenti, piu’ del 60% del totale annuo. A fare il bilancio e’ Federalberghi, il cui presidente Bernabo’ Bocca conferma “una sensazione di ottimismo per una stagione che si preannuncia positiva e che, se il barometro non fara’ scherzi, potrebbe dare buone soddisfazioni”. Significativo ...

Dipendenti passavano i dati alla concorrenza : e l'azienda perde appalti da 50 milioni : Arezzo, 14 giugno 2018 - Siamo in tempi in cui anche Facebook è finito sotto accusa per aver ceduto i dati di quasi 90 milioni di utenti. La gestione dei dati online è ormai uno dei tempi più delicati:...

Facebook - bug ha reso pubblici dati di 14 milioni di utenti : Nuovi guai per Facebook, già alle prese con la gestione dello scandalo Cambridge Analytica. Un bug in un programma del primo social network al mondo ha reso pubblici 14 milioni di post privati

Privacy - gigantesca voragine nel portale delle imprese : chiunque può scaricare 6 milioni di dati personali – VIDEO : I clienti delle Fs potranno lamentarsi di persona con chi le amministra, basta seguire l’indirizzo e citofonare “Mazzoncini”. Idem quelli di Amsa e A2a e di multinazionali come Sky, Ikea, Siemens, Edison, Suzuki, Toyota e Luxottica. Qualche buontempone potrà suonare il campanello di Casaleggio, De Benedetti e Montezemolo o attaccarsi a quello del politico paracadutato ai vertici di società pubbliche. Il servizio è gratuito e privo di rischi, ...