I Dati dei pazienti HIV sono stati resi pubblici

Cia * Sondaggio sul gradimento dei candiDati presidente : ' si conferma la bontà delle scelte di AGIRE per il Trentino ' - : Una delle cose che ci distingue è una politica trasparente e onesta che sostiene coloro che hanno partecipato con noi in questi anni allo sforzo della coerenza e del rispetto, nell'impegno di passare ...

Internet : svelato nuovo tipo di truffa online per la raccolta dei Dati personali : Mentre l’intero settore e le forze dell’ordine di tutto il mondo sono impegnati nella lotta al cybercrime, anche i criminali sono attivi nella continua ricerca di nuovi modi per guadagnare denaro, al di là dell’uso dei malware. Offrire gratuitamente qualcosa che ha un valore può essere un’operazione di marketing vincente, dalla quale i cybercriminali possono trarre vantaggio: i siti web che offrono ai consumatori la possibilità di generare ...

M5S - voto in corso su Rousseau per la scelta dei candiDati per il Csm : ROMA. Ancora al voto su Rousseau. Come per il cda Rai , anche per i candidati al Csm i 5Stelle ricorrono al voto. È in corso la consultazione online degli iscritti per indicare i nomi che i ...

Vos Thalassa - convaliDati i fermi dei due migranti indagati : Vos Thalassa, convalidati i fermi dei due migranti indagati Vos Thalassa, convalidati i fermi dei due migranti indagati Continua a leggere L'articolo Vos Thalassa, convalidati i fermi dei due migranti indagati proviene da NewsGo.

La farsa sul web dei grillini incorona i candiDati alla Rai : Ma a fare scandalo è stata la terza classificata, Claudia Mazzola, la cronista politica del Tg1 che si occupa proprio del Movimento. Tempo addietro si era beccata una reprimenda da Rocco Casalino per ...

Vos Thalassa - convaliDati i fermi dei due migranti indagati : Il gip di Trapani ha convalidato il fermo dei due migranti africani finiti in manette per l'aggressione all'equipaggio e al comandante del rimorchiatore Vos Thalassa che li aveva soccorsi, insieme ad ...

Ong spagnola mostra le immagini shockdei cadaveri di una donna e di un bambino : "I libici sono assassini assolDati dall'Italia" : Proactiva Open Arms pubblica una devastante foto di due cadaveri e accusa Roma: "Lasciati morire dai libici che sono assoldati dal governo italiano". Erano a bordo della nave bloccata dai libici con 158 migranti a bordo

Tramonto per Dawn : la missione dei molti primati continuerà a raccogliere Dati anche nelle sue fasi finali : La sonda spaziale Dawn della NASA, a cui l’Italia contribuisce con un significativo contributo scientifico grazie all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si prepara a concludere, dopo 11 anni, la sua missione, la cui durata, grazie agli importanti risultati raggiunti, è stata estesa due volte. La sonda comunque continuerà ad esplorare e raccogliere immagini e altri dati anche durante ...

Perché la protezione dei Dati deve essere una priorità del governo : Signor Presidente della Camera, Autorità, Signore e Signori, Questa è la prima Relazione che il Garante presenta in un contesto normativo profondamente segnato dal nuovo quadro giuridico europeo, pienamente applicabile da poco più di un mese. Si tratta di una disciplina fortemente innovativa, capace

Come fare un Backup completo del Sistema contro la Perdita dei Dati : Come fare un Backup completo del Sistema contro la Perdita dei Dati Programma potente e facile da utilizzare per il Backup del Sistema, recupero da un problema o Perdita di Dati dal Sistema operativo: Fai il Backup di Windows per proteggere il PC contro danni e ripristinare il SO quando le cose non vanno bene […]

Di Maio sulla Rai : ' E' un'azienda con 15mila dipendenti che esternalizza gran parte dei servizi. Vanno censiti i raccomanDati' : Il nuovo Amministratore Delegato della RAI sarà al di sopra di ogni appartenenza politica. Il primo obiettivo censire i raccomandati. 10 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Sulle tracce dei solDati Usa che per primi entrarono nell'Afghanistan talebano : La guerra è una costante nella storia dell'umanità e, nel suo significato più profondo, non è mai cambiata. Da quando esiste, Hollywood l'ha sempre raccontata, nei modi più disparati. Rappresentati con disprezzo, ammirazione, patriottismo o umorismo, gli scontri bellici sono uno dei temi più caldi nella settima arte americana. 12 Soldiers, in uscita mercoledì in Italia, è basato sulla storia vera dei primi dodici militari inviati in Afghanistan ...

Data Driven Economy - opportunità e minacce della nuova economia dei Dati - Economyup : Ecco perché Marco Nespolo, dal palco di Cerved Next, lancia l'appuntamento per la seconda edizione del summit sull'economia dei dati. "Vogliamo che questo diventi un appuntamento annuale: vi aspetto ...