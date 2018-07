Hyundai i30 N Line | qualdo il gioco è da sportiva vera

Hyundai<br> - Collaudi in pista per la i30 N-Line : Dovrebbe completarsi con l'allestimento N-Line la trasformazione della gamma Hyundai. Dopo l'introduzione della sportiva N sulla i30 è in programma l'arrivo di varianti sportive, ma non altrettanto estreme da proporre in abbinamento alle motorizzazioni benzina e diesel di grande diffusione, seguendo il modello di molti altri costruttori e della stessa "cugina" Kia, con le versioni GT e GT Line. Le foto spia che vi proponiamo fanno ...