Hyundai i30 N Line | il gioco è da sportiva vera

Hyundai i30 N line - sportività ed eleganza in salsa piccante : La i30 N line è il primo modello Hyundai con il nuovo Allestimento, caratterizzato da elementi di design esterni e interni caratterizzanti, indicati con la “N”. Elementi definiti per migliorare l’appeal visivo e anche tecnico della i30. La nuova classe media della casa Sud Coreana sta riscuotendo grande successo in tutta Europa. La compatta oltre ad un’estetica davvero riuscita ha dimostrato di essere un’auto di ...

Hyundai<br> - Collaudi in pista per la i30 N-Line : Dovrebbe completarsi con l'allestimento N-Line la trasformazione della gamma Hyundai. Dopo l'introduzione della sportiva N sulla i30 è in programma l'arrivo di varianti sportive, ma non altrettanto estreme da proporre in abbinamento alle motorizzazioni benzina e diesel di grande diffusione, seguendo il modello di molti altri costruttori e della stessa "cugina" Kia, con le versioni GT e GT Line. Le foto spia che vi proponiamo fanno ...