Haters contro Saviano

Laura Boldrini e la linea dura contro gli Haters via social : “Certe iniziative hanno giocato sporco contro di lei” : Laura Boldrini è da tempo impegnata in una campagna contro gli haters (ovvero gli ‘odiatori’ in rete, coloro che invece di argomentare insultano i personaggi pubblici su internet). E’ passato un anno da quando, l’ex presidente della Camera ha deciso di inaugurare una ‘linea dura’. Al grido di #AdessoBasta agli insulti ha risposto con le denunce alla magistratura. Tra i querelati anche Fabrizio Bracconeri, l’ex ...

"Stupratore ai domiciliari dalla Boldrini"/ Sindaco Lega rinviato a giudizio : la battaglia contro gli Haters : Sindaco leghista rinviato a giudizio: aveva diffamato su Facebook l'ex Presidente della Camera chiedendo i domiciliari in casa della Boldrini per uno stupratore(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 00:55:00 GMT)

Uomini e Donne / Beatrice Valli contro gli Haters : "Mi infastidiscono" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mattia Marciano e Vittoria Deganello sono davvero in crisi? La decisione e il chiarimento dell'ex tronista...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:30:00 GMT)

Baby K contro gli Haters / "2 milioni di utenti per incitare odio? Solo in Italia..." : Baby K contro gli haters, la cantante è protagonista del nuovo tormentone dell'estate con la canzone "Da zero a cento". Nonostante questo qualcuno continua a criticarla e lei si difende.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Haters contro Cecilia Strada : Gli Haters attaccano, Cecilia Strada risponde . La figlia del fondatore di Emergency entra a gamba tesa nel dibattito aperto sui migranti rispondendo a chi, sulla sua bacheca Facebook, critica i suoi ...

Laura Boldrini contro gli Haters : “Li denuncio e i ricavi andranno all’educazione digitale” : Laura Boldrini è ancora una volta pronta a dr battagli agli "odiatori seriali" online: "Continuerò a denunciarli anche per tutti quelli che non hanno la forza e il coraggio di farlo".Continua a leggere

Naike Rivelli - sfogo in topless contro gli Haters su Instagram : «Sembrate dei cani...» : Naike Rivelli non ci sta e si sfoga contro gli haters che continuano a criticarla per i suoi post su Instagram. E proprio sul social dedicato alle foto li accusa, pubblicando uno scatto in topless...