Gruppo FCA - Al via il processo di scorporo di Magneti Marelli

Tra Fca e Atlantia nuovi servizi Telepass sulle auto del Gruppo : Atlantia e Fiat Chrysler, Fca, hanno firmato un accordo, un primo passo di una partnership commerciale e tecnologica per offrire servizi di mobilità ai rispettivi clienti. A firmare sono stati ...

Gruppo FCA ripropone "Chiaro e Tondo Impresa" : Il Gruppo FCA dopo il successo dello scorsa edizione, valido da maggio a giugno, rinnova anche per tutto il mese di luglio il progetto "Chiaro e Tondo Impresa" che propone, alle...

Hyundai vuole comprare il Gruppo Fiat-Chrysler? Il titolo FCA schizza in borsa : L’autorevole Asia Times ha riportato la notizia del possibile lancio di un’OPA da parte di Hyundai nei confronti di FCA Secondo un articolo pubblicato dall’autorevole Asia Times, Hyundai avrebbe l’intenzione di acquisire il Gruppo FCA, prospettando il lancio di un’OPA (offerta pubblica di acquisto) per le azioni di Fiat-Chrysler. La notizia rimbalzata immediatamente su molti media del globo ha fatto subito schizzare il valore del Gruppo ...

Gruppo FCA - Accuse alle autorità antitrust della Ue : Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha lanciato dure Accuse ai funzionari del dipartimento antitrust dell'Unione Europea per il ruolo tenuto nel contestare l'accordo fiscale con il Lussemburgo del 2012. Secondo i vertici FCA, Bruxelles ha oltrepassato i suoi poteri e agito come autorità fiscale sovranazionale.In ballo 30 milioni di euro. Nel 2015 la Commissione Ue ha imposto al Gruppo automobilistico di restituire al Lussemburgo fino a 30 ...

Gruppo FCA : Marchionne ha eliminato i debiti - ma anche i posti di lavoro : Lo scorso primo giugno a Balocco Sergio Marchionne ha annunciato l’azzeramento del debito del Gruppo ma non ha chiarito il futuro occupazionale di FCA in Italia Lo scorso primo giugno a Balocco, il CEO di Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne, ha svelato il futuro piano industriale del Gruppo fino al 2022. L’indiscutibile successo di Marchionne è stato l’azzeramento del debito previsto per la fine di giugno, a cui si aggiunge un investimento di ...

Gruppo FCA - A giugno debito azzerato. E Marchionne mette la cravatta - VIDEO : Sergio Marchionne apre il Capital Market Day del Gruppo FCA citando Oscar Wilde: Una cravatta bene annodata è il primo passo serio nella vita. Poi, apre la zip del maglione nero, mostra una cravatta blu su camicia a scacchi e annuncia: Come potete vedere dalla mia cravatta bene annodata, prevedo che a fine giugno avremo una posizione finanziaria positiva e avremo eliminato quel debito industriale che per tanti anni ha oppresso sia Fiat sia ...

Gruppo FCA - La conferenza stampa finale di Marchionne - LIVE : Alla fine della lunga giornata di presentazioni a Balocco, il ceo del Gruppo FCA Sergio Marchionne e il presidente John Elkann hanno risponsto alle domande dei giornalisti. Ecco le immagini della conferenza stampa.

Gruppo FCA - La sessione di domande e risposte : "I quattro marchi di cui abbiamo parlato questa mattina sono i nostri marchi globali. Lo spazio per Fiat in Europa sarà ridefinito in un'area più esclusiva del mercato. L'avevo già detto in altre occasioni, e in questo piano abbiamo provato a individuare le aree in cui Fiat può fare meglio. Parlare di volumi significativi per Fiat In Nafta e Apac è una perdita di tempo: non significa che Fiat sparirà, ma ci siamo concentrati sui quattro ...

Gruppo FCA - Marchionne : "Addio al diesel dal 2021" : "Entro la fine di questo decennio, la motorizzazione diesel conoscerà un forte declino sul mercato": la previsione di Sergio Marchionne per il futuro di quest'alimentazione in Europa è chiara. E su questa base è arrivato l'annuncio: "Abbandoneremo il diesel su tutti i modelli entro il 2021: rimarrà soltanto sui veicoli commerciali".Elettrificazione, a partire dalla 500. Al posto delle motorizzazioni a gasolio, anche il ...

Gruppo FCA - Nel 2020 la nuova 500 mild hybrid - e subito dopo l'elettrica : P1F, P1R, P2, P3, P4: cinque diversi motori elettrici (a seconda della collocazione nell'ambito della catena cinematica) per quattro impieghi, quelli dell'ibrido mild, dell'ibrido full, del plug-in e dell'elettrico puro. E ciascuna piattaforma futura sarà in grado di accoglierli tutti: questo è quanto ha in programma FCA per il suo futuro dopo il diesel. Lo ha spiegato Mark Chernoby, responsabile della technical compliance aziendale.Il ...

Gruppo FCA - Le alleanze con Waymo - BMW e Aptive e in futuro un'autonoma di serie : Negli anni scorsi, il Gruppo FCA ha accumulato un innegabile ritardo rispetto ad alcuni concorrenti nel campo della guida autonoma. La situazione, sotto la guida di Harald Wester - nominato al vertice della direzione tecnica del Gruppo - dovrà cambiare in fretta, ma il lavoro da fare è ancora molto. E comprenderà una parte fondamentale di collaborazioni: oltre a quelle già avviate con Waymo e BMW, ce ne sarà anche una terza con Aptiv.In ...

Gruppo FCA - In Borsa il titolo a +1 - 8% : Segno positivo per FCA in Borsa nel giorno della presentazione del piano industriale: +1,8% a 19,75 euro. Un guadagno significativo dal momento che il titolo già alla chiusura di ieri era vicino ai massimi storici e che dallinizio dellanno ha incamerato una performance positiva superiore al 30%. La piccola fase di volatilità di metà mattina è stata assorbita e i compratori sono tornati ad acquistare lazione. Negli ultimi tre anni, come ha ...

Gruppo FCA - In Borsa titolo a +1 - 5% : Nel giorno della presentazione del nuovo piano industriale il titolo FCA è volatile sul Ftse Mib, il listino principale della Borsa di Milano. Dopo una prima parte di seduta in grande spolvero sulle azioni ha prevalso un trend al ribasso, ma nella tarda mattinata il titolo ha ripreso quota arrivando a +1,5%.Bene il debito zero. Ieri le azioni avevano chiuso la seduta in rialzo del 4% mentre oggi l'avvio degli scambi ha garantito un guadagno di ...