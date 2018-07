Pd - Grasso condannato a pagare i contributi non versati : "Salvini invece di querelare Saviano" restituisca i 49 milioni della Lega. Pietro Grasso si schiera dalla parte dello scrittore e incalza la Lega perché paghi i suoi debiti.Ma proprio oggi - come racconta il Corriere - il tribunale di Roma ha condannato l'ex presidente del Senato a pagare oltre 80mila euro (83250 per la precisione) al Partito democratico. Sono i soldi (circa 1500 euro al mese) che il suo ex partito gli chiede da tempo come ...

Grasso condannato a pagare 83.000 euro al Pd : L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, è stato condannato dal Tribunale di Roma a versare al Pd 83.000 euro quale contributo da lui dovuto al partito come suo eletto. Lo rende noto il tesoriere ...

Pd : Grasso condannato a pagare 83.000 euro : L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, è stato condannato dal Tribunale di Roma a versare al Pd 83.000 euro quale contributo da lui dovuto al partito come suo eletto. Lo rende noto il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi: "Avevo promesso che avremmo portato la vicenda in Tribunale, per rispetto a chi segue le regole. Oggi e' arrivato il Decreto Ingiuntivo contro il presidente Grasso per gli 80mila euro deve al Pd. ...

Pietro Grasso è stato condannato a pagare 83.250 euro al PD - scrive il Corriere della Sera : Il Corriere della Sera dice che il tribunale di Roma ha condannato Pietro Grasso, ex presidente del Senato, a pagare 83.250 euro al Partito Democratico per la storia dei contributi non versati al partito negli anni successivi alla sua elezione al Senato, nel The post Pietro Grasso è stato condannato a pagare 83.250 euro al PD, scrive il Corriere della Sera appeared first on Il Post.