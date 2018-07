Grasso condannato a pagare 82mila euro al Pd

Contributi Pd - Bonifazi : Grasso condannato. Lui : nessuna ingiunzione | : Il tesoriere del Partito democratico Bonifazi: "Le regole vanno rispettate, specie se si decide di stare in una comunità". L'ex presidente del Senato: non ho ancora ricevuto alcuna notifica, quindi ...

Contributi al Pd - Grasso condannato Dovrà pagare 82 mila euro al partito : Il tesoriere Bonifazi: «Il mio unico commento è che le regole vanno rispettate, specie se si di decide di stare in una comunità»

Contributi al Pd - Grasso condannato a pagare 83mila euro. «Farò ricorso» : La cifra corrisponde ai Contributi che l’ex presidente del Senato avrebbe dovuto dare al partito con il quale era stato eletto nel 2013

Contributi Pd - Bonifazi : Grasso condannato. Lui : nessuna ingiunzione : Contributi Pd, Bonifazi: Grasso condannato. Lui: nessuna ingiunzione Il tesoriere del Partito democratico Bonifazi: "Le regole vanno rispettate, specie se si decide di stare in una comunità". L’ex presidente del Senato: non ho ancora ricevuto alcuna notifica, quindi non so su quali basi possa essere stata ...

Condannato Pietro Grasso : deve pagare 82 mila euro al Partito democratico : L'ex presidente del Senato Pietro Grasso, deve restituire 82.000 euro al Pd, suo ex Partito. Il Tribunale di Roma ha infatti emesso un decreto ingiuntivo nei riguardi del candidato premier di Leu alle ...

Contributi al Pd - Grasso condannato a pagare 83mila euro/ Ultime notizie - Bonifazi : "regole vanno rispettate" : Contributi al Pd, Grasso condannato a pagare 83mila euro al suo ex partito: la notizia confermata dal Tesoriere Francesco Bonifazi che ha esultato sui social per la decisione del giudice.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:26:00 GMT)

Grasso condannato a pagare 83.000 euro al Pd : L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, è stato condannato dal Tribunale di Roma a versare al Pd 83.000 euro quale contributo da lui dovuto al partito come suo eletto. Lo rende noto il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi: "Avevo promesso che avremmo portato la vicenda in Tribunale, per rispetto a chi segue le regole. Oggi e' arrivato il Decreto Ingiuntivo contro il presidente Grasso per gli 80mila euro deve al Pd. ...

Pd - Grasso condannato a pagare i contributi non versati : "Salvini invece di querelare Saviano" restituisca i 49 milioni della Lega. Pietro Grasso si schiera dalla parte dello scrittore e incalza la Lega perché paghi i suoi debiti.Ma proprio oggi - come racconta il Corriere - il tribunale di Roma ha condannato l'ex presidente del Senato a pagare oltre 80mila euro (83250 per la precisione) al Partito democratico. Sono i soldi (circa 1500 euro al mese) che il suo ex partito gli chiede da tempo come ...

Grasso condannato a pagare 83.000 euro al Pd : L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, è stato condannato dal Tribunale di Roma a versare al Pd 83.000 euro quale contributo da lui dovuto al partito come suo eletto. Lo rende noto il tesoriere ...

Pd : Grasso condannato a pagare 83.000 euro : L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, è stato condannato dal Tribunale di Roma a versare al Pd 83.000 euro quale contributo da lui dovuto al partito come suo eletto. Lo rende noto il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi: "Avevo promesso che avremmo portato la vicenda in Tribunale, per rispetto a chi segue le regole. Oggi e' arrivato il Decreto Ingiuntivo contro il presidente Grasso per gli 80mila euro deve al Pd. ...

Pietro Grasso è stato condannato a pagare 83.250 euro al PD - scrive il Corriere della Sera : Il Corriere della Sera dice che il tribunale di Roma ha condannato Pietro Grasso, ex presidente del Senato, a pagare 83.250 euro al Partito Democratico per la storia dei contributi non versati al partito negli anni successivi alla sua elezione al Senato, nel The post Pietro Grasso è stato condannato a pagare 83.250 euro al PD, scrive il Corriere della Sera appeared first on Il Post.