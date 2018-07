Grasso condannato a pagare 82mila euro al Pd

Pietro Grasso condannato a risarcire il PD : restituisca 82mila euro : Ultime notizie 21/7 – Il Tribunale della Capitale accoglie la richiesta di decreto ingiuntivo promossa dal PD nei confronti dell’ex Presidente del Senato Pietro Grasso. Ingiunzione di pagamento a Pietro Grasso dal Tribunale di Roma: “dovrà restituire 82mila euro al PD” Il PD nei mesi scorsi avrebbe proceduto ad effettuare tutte le richieste di ingiunzione nei confronti dei parlamentari Dem i quali non avrebbero pagato i contributi al ...

Pd - Grasso condannato a pagare i contributi non versati. Lui : "Farò ricorso" : "Salvini invece di querelare Saviano" restituisca i 49 milioni della Lega. Pietro Grasso si schiera dalla parte dello scrittore e incalza la Lega perché paghi i suoi debiti.Ma proprio oggi il tribunale di Roma ha condannato l'ex presidente del Senato a pagare oltre 80mila euro (83250 per la precisione) al Partito democratico. Sono i soldi (circa 1500 euro al mese) che il suo ex partito gli chiede da tempo come contributo dopo la sua elezione in ...

Pd - Bonifazi : Grasso condannato a pagare 82mila euro. E lui : ricorso : Decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma per l'ex presidente del Senato. Che però smentisce: "Nessuna notifica, e comunque quando arriverà farò opposizione"

Contributi al Pd - Grasso condannato a pagare 83mila euro. «Farò ricorso» Video : La cifra corrisponde ai Contributi che l’ex presidente del Senato avrebbe dovuto dare al partito con il quale era stato eletto nel 2013

Grasso condannato a pagare 82mila al Pd : 19.15 Il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo nei riguardi dell'ex presidente del Senato,Grasso,nel quale gli si ingiunge di pagare 82.000 euro di quote che i parlamentari Pd si erano impegnati a pagare mensilmente al Pd. Lo conferma il tesoriere Pd, Bonifazi. Replica Grasso: "Non ho ancora ricevuto alcuna notifica.Quindi non su quali basi possa essere stato emesso. Evidentemente Bonifazi vuole scaricare le colpe della sua ...

