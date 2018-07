Grasso condannato a pagare 82mila al Pd

: Contributi al Pd, il tribunale di Roma condanna Grasso a pagare 83mila euro - Corriere : Contributi al Pd, il tribunale di Roma condanna Grasso a pagare 83mila euro - chedisagio : Il tribunale ha dato ragione a @FrancescoBonif1 - ilpost : Pietro Grasso è stato condannato a pagare 83.250 euro al PD, scrive il Corriere della Sera -

Il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo nei riguardi dell'ex presidente del Senato,,nel quale gli si ingiunge di82.000 euro di quote che i parlamentari Pd si erano impegnati amensilmente al Pd. Lo conferma il tesoriere Pd, Bonifazi. Replica: "Non ho ancora ricevuto alcuna notifica.Quindi non su quali basi possa essere stato emesso. Evidentemente Bonifazi vuole scaricare le colpe della sua pessima gestione delle casse del partito su altri".ha annunciato che farà ricorso.(Di venerdì 20 luglio 2018)