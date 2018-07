Grande Fillion | sei il Nathan Drake che tutti sogniamo

wired

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sta agitando gli animi e alzando l’asticella delle aspettative il fan film a opera del regista Allan Ungar basato sull’universo Uncharted, la popolarissima serie di videogame a opera di Naughty Dog, e per cui, da tempo, si è destato un certo interesse da parte di Hollywood. Ma andiamo per gradi. Giusto un paio di settimane prima dell’arrivo del fan film su YouTube,(che qualcuno di voi ricorderà in Castle) aveva annunciato via Twitter la possibilità che potesse prendere parte ad un progetto filmico nei panni di. Smargiasso, con la faccia da schiaffi, e dotato anche di un discreto talento,è sembrato un po’ ala scelta ottimale per il ruolo di, complice anche il poco entusiasmo del pubblico (compreso chi scrive) all’annuncio che il film Uncharted:’s Fortune avrebbe avuto come protagonista il ...