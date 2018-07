Gran finale sabato ad Alghero per la rassegna JazzAlguer

Kilowatt - domani il Gran finale. La chiusura in piazza Torre di Berta con il circo e il concerto de La Notte : ... energetico passo a due ambientato negli spazi di Sansepolcro, spettacolo vincitore di Danza Urbana XL 2018, progetto del network Anticorpi XL che ogni anno seleziona una rosa di spettacoli di danza ...

Calcio - Europei Under19 2018 : Italia-Portogallo 3-2 : Grande vittoria degli azzurrini - semifinale ad un passo : L’Italia batte 3-2 il Portogallo e balza al comando del Gruppo A degli Europei Under19 di Calcio. grande prova degli azzurrini che sfruttano la superiorità numerica e impongono il proprio gioco conquistando tre punti fondamentali. La squadra di Paolo Nicolato guida ora la classifica con sei punti e vede vicinissima la semifinale, basterà infatti un pareggio con la Norvegia per continuare a sognare. Inizia in discesa il match per l’Italia, che al ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia doma anche la Gran Bretagna! Stasera inizia la fase finale : Tre su tre per l’Italia nella seconda fase degli Europei U19 di Softball. Stavolta le azzurre hanno dovuto faticare parecchio per sbarazzarsi di una Gran Bretagna combattiva, alla fine domata 7-4 all’ottavo inning. Percorso netto, dunque, nella seconda fase per le ragazze di Enrico Obletter, che Stasera sfideranno l’Irlanda, rivelazione del torneo ed unica formazione ancora imbattuta dopo il sorprendente successo ...

Rassegna dei burattini : Gran finale con Pinocchio e Il mago di Oz : Ricordiamo che tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 21.00 e in caso di maltempo si terranno presso il Teatro SOMS. Stasera, giovedì 19 luglio, a partire dalle ore 21.00,...

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : verso il Gran finale! (10^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018 streaming video e tv 10^ tappa Annecy-Le grand Bornand, 158,5 km: vincitore, percorso e orario della prima frazione di montagna (oggi martedì 17 luglio)(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:16:00 GMT)

Scandal : Gran finale per Olivia e i suoi gladiatori : ...episodio di una serie che resterà per sempre nella storia della Tv per aver portato alla ribalta le dinamiche nascoste dell'empowerment femminile trattando i temi più spinosi della realtà politica ...

MiGranti - Salvini 'Cambiare norme e fare della Libia un porto sicuro'. E sulle sanzioni alla Russia 'Veto italiano è la soluzione finale' : ... 'ci sia un dossier economico ricco di nomi di aziende italiane pronte a investire in Russia e di aziende russe pronte a collaborare alla crescita dell'economia italiana'. I rapporti con la Russia e ...

Modric - noi meglio per Gran parte finale : ANSA, - ZAGABRIA, 15 LUG - Luka Modric è comunque fiero della sua Croazia, dopo la sconfitta nella finale mondiale di Mosca. "Sono triste perche' abbiamo perso, ma al tempo stesso orgoglioso per tutto ...

Strange day festival - Gran finale con musica live e buon cibo : Si conclude domenica la settima edizione dello Strange Days festival, una maratona musicale ormai arrivata alla settima edizione. L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Monteflavio, ha raccolto in ...

Gran finale del Giro Rosa oggi a Cividale del Friuli. Segui la diretta dalle 17 : 00 : Il Giro d'Italia femminile incoronerà oggi l'olandese Annemiek Van Vleuten, prima donna a trionfare sul Monte Zoncolan ieri - Ultimo atto del 29° Giro Rosa: la Maglia Rosa finale verrà assegnata oggi ...

Gran finale del Giro Rosa oggi a Cividale del Friuli. Segui la diretta : Il Giro d'Italia femminile incoronerà oggi l'olandese Annemiek Van Vleuten, prima donna a trionfare sul Monte Zoncolan ieri - Ultimo atto del 29° Giro Rosa: la Maglia Rosa finale verrà assegnata oggi ...

Mondiali - la finale di Mosca : la Grande occasione : In fondo al Mondiale delle contraddizioni, Francia e Croazia fiutano la storia: i Bleus hanno vinto una volta sola, quando Kylian Mbappé nemmeno era nato, i biancorossi - oggi davvero: la Fifa impone la tradizionale maglia a scacchi - non hanno mai sollevato un trofeo. ...