Gran Bretagna | test sugli animali per la ricerca ai minimi storici del 2010

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia doma anche la Gran Bretagna! Stasera inizia la fase finale : Tre su tre per l’Italia nella seconda fase degli Europei U19 di Softball. Stavolta le azzurre hanno dovuto faticare parecchio per sbarazzarsi di una Gran Bretagna combattiva, alla fine domata 7-4 all’ottavo inning. Percorso netto, dunque, nella seconda fase per le ragazze di Enrico Obletter, che Stasera sfideranno l’Irlanda, rivelazione del torneo ed unica formazione ancora imbattuta dopo il sorprendente successo ...

Brexit - Ue : “Pronti anche a nessun accordo”/ Ultime notizie Gran Bretagna : potrebbe servire il visto : Brexit, Ue avvisa: “Pronti anche a nessun accordo”. In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa). Le Ultime notizie sulla trattativa(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Suicidi in Gran Bretagna : anche i due amici d’infanzia dopo l’ex miss e il fidanzato. 4 casi in meno di un mese : Quello che è accaduto a Blyth, piccola cittadina inglese, sembra la trama di una serie tv: quattro giovani amici di infanzia sono morti Suicidi a meno di un mese l’uno dall’altro. A legare le loro vite non solo l’affetto reciproco, ma anche la depressione, che li ha impedito di affrontare il dolore della perdita, “tutti risucchiati nel nulla da un male oscuro dell’anima”, ha spiegato la fidanzata di uno di loro. Tutto è iniziato con la morte di ...

Suicidi in Gran Bretagna : dopo l’ex miss e il fidanzato - anche i due amici d’infanzia : 4 casi in meno di un mese : Quello che è accaduto a Blyth, piccola cittadina inglese, sembra la trama di una serie tv: quattro giovani amici di infanzia sono morti Suicidi a meno di un mese l’uno dall’altro. A legare le loro vite non solo l’affetto reciproco, ma anche la depressione, che li ha impedito di affrontare il dolore della perdita, “tutti risucchiati nel nulla da un male oscuro dell’anima”, ha spiegato la fidanzata di uno di loro. Tutto è iniziato con la morte di ...

Dee-Ann rompe un tabù : è la prima Miss Universo di colore in Gran Bretagna : ... ha 25 anni e la sua storia è stata raccontata oggi sulla Bbc: originaria dell'isola di Anguilla, territorio d'oltremare della Corona, ha un passato nel mondo dello sport, in particolare nell'...

Softball - Europei U19 2018 : Italia molto facilmente vittoriosa contro l’Ucraina - seconda fase con Repubblica Ceca - Francia e Gran Bretagna : Dopo aver messo a segno 32 punti contro Israele, la Nazionale giovanile di Softball regola senza alcun problema anche l’Ucraina, superata col punteggio di 16-0 nel giro di tre inning. Per le azzurre, l’impegno si sposta ora nel secondo girone, che inizia subito: in questo mercoledì, alle 11:45 il primo impegno odierno sarà quello contro la Repubblica Ceca a Cervignano del Friuli, l’altro si terrà alle 18:30 a Staranzano e vedrà ...

Gran Bretagna : occupazione a livelli record : In Gran Bretagna l'occupazione ha raggiunto un livello record nei tre mesi fino a maggio e le pressioni salariali hanno mostrato pochi segni di riduzione, mantenendo la Banca d'Inghilterra sulla buona ...

Gran Bretagna - aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione : Nel mese di giugno, aumenta il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna: +7.800 unità contro la flessione di 28.200 unità del mese di maggio, rivisto da ...

Ospedali - 387 in Gran Bretagna e 1.400 in Italia : chi ha ragione? : Il che significa, con buona pace dei localismi, immotivati ma agguerriti e fomentati spesso da una classe politica incapace di costruire il futuro, predisporre un piano di riconversione di piccoli ...

Ginnastica - Italia juniores in trionfo : demolite Francia e Gran Bretagna in amichevole. Iorio batte Villa nell’all-around : L’Italia ha letteralmente dominato l’incontro internazionale juniores che si è disputato questa sera a Pieve di Soligo (Treviso): la nostra Nazionale ha trionfato rifilando cinque punti di distacco a Francia e Gran Bretagna (più indietro Svizzera e Germania), surclassate dalle azzurrine che si confermano ai massimi livelli internazionali e che fanno ben sperare per il futuro. Le ribattezzate Fate stanno già lavorando per le Olimpiadi ...

Cambridge Analytica - maximulta per Facebook in Gran Bretagna : mezzo milione di sterline : Prima sanzione economica inflitta alla piattaforma social dopo lo scandalo della violazione di dati di 87 milioni di utenti del mondo. Si tratta della massima cifra prevista dalla legislazione del Regno Unito per questo tipo di infrazioni

Vertice Trump-May : «Area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna»Donald incontra la regina Elisabetta : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal. Alle 17 il tradizionale tè con la sovrana a Windsor

Gran Bretagna - Trump incontra la Regina Elisabetta II a Windsor : Da una parte l'austera sovrana britannica, dall'altra parte il simbolo del mondo del business americano. Nel frattempo, continuano le proteste contro la visita del presidente degli Stati Uniti. Le ...

Vertice Trump-May : «Area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna»Il tyoon incontra la regina Elisabetta : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal. Alle 17 il tradizionale tè con la sovrana a Windsor