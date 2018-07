Gp Germania | Ricciardo più veloce nelle prime libere | Vettel 4°

F1 Germania - Libere 1 : il leader è Ricciardo - 4° Vettel : Alle sue spalle si è piazzato il campione del mondo Lewis Hamilton fresco di rinnovo con la Mercedes a soli 4 millesimi. Sul podio virtuale l'altra Red Bull di Max Verstappen, staccata di 189 dal ...

Germania : Ricciardo partirà ultimo : Dopo le ultime tre gare difficili, per Daniel Ricciardo anche il GP di Germania sarà in salita: partirà infatti da fondo griglia dopo che la Red Bull ha deciso di cambiare diverse componenti sulla power unit, superando il limite della stagione e portando quindi a una somma di penalità. Prima della prima sessione di libere […] L'articolo Germania: Ricciardo partirà ultimo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel : Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim. Ricciardo è stato il più veloce, precedendo di soli 4 ...

F1 - brutte notizie per Ricciardo in vista del Gp di Germania : in arrivo una penalità di dieci posizioni in griglia : In occasione del prossimo Gran Premio di Germania, la Red Bull sostituirà il motore sulla monoposto di Ricciardo, obbligandolo ad una penalità di dieci posizioni in griglia Manca ancora una decina di giorni al prossimo Gp di Germania, ma la strada si fa già in salita per Daniel Ricciardo. Il pilota della Red Bull, vincitore a Monaco, vedrà sostituire il motore sulla propria monoposto in occasione della gara di Hockenheim, andando incontro ...