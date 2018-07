Governo | Di Maio | ' Nessun contrasto su nomine | mai chiesto le dimissioni di Tria'

NOMINE CDP E RAI - TENSIONI DI MAIO-SALVINI CON TRIA/ Stallo Governo Lega-M5s - il nodo ’establishment’ : Conte annulla vertice su NOMINE Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-TRIA impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Governo - Di Maio : con Tria nessun contrasto - mai chieste dimissioni : Roma, 20 lug., askanews, - 'Con il ministro Tria non ci sono contrasti'. Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio, interpellato a Montecitorio in riferimento ai presunti scontri nel Governo sulle ...

Boeri contro Di Maio e Salvini/ Dl Dignità - il presidente Inps contro il Governo : previsto calo occupazione : Boeri contro Di Maio e Salvini: scontro totale tra il presidente dell'Inps e il Governo, filtra irritazione da Palazzo Chigi per "toni inaccettabili e fuori luogo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:21:00 GMT)

Dl dignità - Boeri attacca Di Maio : "Perso il contatto con la crosta terrestre". Irritazione nel Governo : "Io personalmente non sono affatto contrario allo spirito" del decreto legge dignità. Lo ha detto Tito Boeri in audizione nella Commissione Finanze e Lavoro della Camera. Ma su quella stima che ha portato al duro scontro tra Di Maio e il vertice dell'Inps, il presidente dell'Ente non fa passi indietro. Essere d'accordo con lo spirito di un decreto, ha detto, "non mi esime dal fare i conti con la realtà che, spesso, ci impone delle scelte fra ...

BOERI CONTRO DI MAIO E SALVINI/ Dl Dignità - Governo irritato : "Toni inaccettabili e fuori luogo" : BOERI CONTRO Di MAIO e SALVINI: sCONTRO totale tra il presidente dell'Inps e il Governo, filtra irritazione da Palazzo Chigi per "toni inaccettabili e fuori luogo"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:03:00 GMT)

Governo contro Boeri : per Conte “toni inaccettabili”. Di Maio : “Oggi faceva opposizione” : Il Governo si schiera compatto contro il presidente dell'Inps Tito Boeri dopo le sue ultime dichiarazioni. Da Palazzo Chigi viene fatta filtrare una forte irritazione soprattutto per i toni definiti "inaccettabili" usati dal presidente dell'istituto di previdenza. Per Luigi Di Maio, Boeri "oggi si è seduto sui banchi dell'opposizione".Continua a leggere

Ilva : Anac - stop spetta a GovernoDi Maio informa Conte : Ci sono criticità nell'iter della gara per la cessione dell'Ilva ma uno stop della procedura può essere valutato solo dal Ministero dello Sviluppo nel caso in cui, come prevede la legge, esista un ...

Giovanni Tria - il clamoroso retroscena dal Governo : parla solo con Giuseppe Conte - il sospetto di Di Maio : Il ministro dell'Economia , che avrà una parola pesantissima su flat tax e reddito di cittadinanza , a molti esponenti di Lega e M5s sembra voler fare muro, magari in stretta asse con il Quirinale . ...

Imprese : Gelmini - da Di Maio il nulla - Governo senza strategia : "Del resto, dovevamo aspettarcelo: sia nel contratto di governo che nel decreto dignità, non troviamo alcuna strategia di politica industriale. E anche oggi, in Aula a Montecitorio, l'ennesima ...

Imprese : Gelmini - da Di Maio il nulla - Governo senza strategia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono 144 i tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello Sviluppo economico e circa 189 mila i lavoratori coinvolti. Questo significa tante, troppe famiglie in attesa di un futuro. Eppure dal ministro Di Maio il nulla: nessuna parola conclusiva sull’Ilva, nessuna soluzione per i dipendenti Alitalia, Trony o Bekaert, nessuna risposta concreta per tutte quelle piccole e medie Imprese le cui vicende ...

Governo : Di Maio difende la segretaria particolare : 'Onesta e leale' : "Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura. La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha ...

Economia : Governo al lavoro su flat tax e fisco. Di Maio attacca le banche : Obiettivo del governo alleggerire la pressione fiscale. Va però perseguito compatibilmente con gli spazi finanziari. Davanti alla Commissione Finanze del Senato, il Ministro dell'Economia Tria conferma la linea della prudenza e ribadisce che le riforme vanno attuate mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici e l'impegno per la riduzione del debito.

Governo vs BOERI/ L'assist di Tria per la "toppata" di Di Maio : Sulla relazione tecnica che accompagna il Decreto dignità, Luigi Di Maio ha creato un caso politico partendo da una considerazione ovvia di Giovanni Tria, spiega GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:01:00 GMT)