Governo | a che punto sono le riforme Tasse | pensioni e lavoro al palo

Boeri attacca il Governo : ottimistiche le stime sulla perdita dei posti di lavoro : Nessun passo indietro. Anzi. Il presidente dell’Inps Tito Boeri, ascoltato dalla Camera sul caso politico esploso a proposito della Relazione tecnica del «decreto dignità», ha difeso puntigliosamente le sue stime sulla perdita di posti di lavoro, che ha definito «addirittura ottimistiche». Ha ribadito di essere pronto ad andarsene dall’Inps, se gli...

Perché Donald Trump non merita ancora la sufficienza piena : i voti dopo 20 mesi di Governo : L'approccio manicheo non puo' essere la chiave per interpretare realta' complesse in nessun campo, tantomeno in politica dove la passione e' un elemento di base che polarizza i sentimenti ed ...

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "Leggo che il Governo sta per presentare un decreto #Milleproroghe. Tipico decreto di fine anno, perché farlo ad agosto? Per i ritardi, i dissensi sulle nomine, i rinvii accumulati. Così, arriva il cambiamento, almeno di stagione. Sarà tre volte Natale?". Lo scrive su twitter Paolo Gentiloni del Pd.

Migranti - Emiliano : “Ignobile strumentalizzazione. Incredibile che il Governo permetta a Salvini di non fare il ministro” : “Migranti morti in mare? Condivido tutto quello che ha detto Fratoianni. C’è una ignobile strumentalizzazione di un problema che non può essere fermato, ma solo regolato, come tutti i flussi inarrestabili, e che viene utilizzato ai fini di propaganda politica“. Sono le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospite di Omnibus, su La7. E ricorda: “Lasciare in mare chi attende un soccorso, dal punto di ...

Dl dignità - Fraccaro : Governo farà ciò che serve per rapido ok : Roma, 18 lug., askanews, - 'Il Decreto dignità seguirà l'iter canonico previsto per questo tipo di provvedimenti. Trattandosi di un decreto d'urgenza è evidente la necessità di approvarlo al più ...

Economia : Governo al lavoro su flat tax e fisco. Di Maio attacca le banche : Obiettivo del governo alleggerire la pressione fiscale. Va però perseguito compatibilmente con gli spazi finanziari. Davanti alla Commissione Finanze del Senato, il Ministro dell'Economia Tria conferma la linea della prudenza e ribadisce che le riforme vanno attuate mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici e l'impegno per la riduzione del debito.

Flat tax e reddito di cittadinanza - a che punto siamo : il piano del Governo : "A partire dal primo gennaio 2019 la fatturazione elettronica costituirà un obbligo generalizzato anche nelle cessioni...

Il Governo contro Boeri : il liberale di sinistra che potrebbe salvare i dem : Ma allo stesso tempo fa di Boeri il candidato perfetto per il centrosinistra: liberale di sinistra ma allo stesso tempo attentissimo alle compatibilità, capace di evitare il terreno della politica ...

Il Governo che non ama i numeri - e la realtà - : DI Maio, Salvini irritati davanti a Tito Boeri, economista competente, presidente dell'Inps, che ragiona partendo dai dati. Proprio il metodo che l'esecutivo delle promesse elettorali e della ...

Boeri replica al Governo : “Accusarmi di fare politica è sciocchezza colossale - non mi dimetto” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri replica al governo e alle accuse ricevute negli ultimi giorni: "Accusarmi di fare politica è una colossale sciocchezza, ho sempre detto quello che penso senza mai preoccuparmi di chi fosse a Palazzo Chigi". Il numero uno dell'istituto di previdenza assicura che non sta pensando alle dimissioni: "Perché mai dovrei?".Continua a leggere

Contro Boeri - Inps - 'che rema contro' su contratti e pensioni - fronte unito Governo-maggioranza : Sul caso Boeri il vicepremier Di Maio spiega che il presidente dell'Inps non può essere mandato via. Decideremo cosa fare a fine anno, alla scadenza del mandato, spiega il ministro del Lavoro. Un ...

Il governo Conte si prepara a presentare una serie di proposte in relazione alla questione migranti e al tema dell'accoglienza e mira a chiedere una modifica delle regole della missione europea Eunavformed Sophia, che prevede l'attracco in Italia delle navi che soccorrono migranti in mare, e una serie di deroghe al regolamento di Dublino.

