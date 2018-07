Google va oltre Android | sarà sostituito dal nuovo sistema operativo Fuchsia

ilsole24ore

(Di venerdì 20 luglio 2018) Proprio nei giorni in cuiè balzato agli onori della cronaca per la mega sanzione firmata Ue,spinge forte sull'acceleratore per guardareil robottino. L'idea esiste già e si chiama, e nel giro di tre-cinque anni sostituiràper andaregli smartphone: dal pc alla casa connessa. Sul progetto, però, ci sono diversi nodi da sciogliere...