Google non ha nessun piano per sostituire Android con Fuchsia | ma qualcosa bolle in

Trump rompe l'ennesimo protocollo e attacca anche la Fed. Sulla multa a Google non perde l'occasione per fare propaganda anti-Ue : Trump, ancora una volta, punta il dito contro un'importante istituzione americana. Questa volta il suo bersaglio è la Fed, la banca centrale americana, 'colpevole' di aver alzato i tassi d'interesse. Una decisione, questa, di cui il presidente si è detto "non contento". In un'intervista alla Cnbc, di cui sono stati diffusi alcuni estratti, Trump ha spiegato che, a suo parere, i tassi di interesse alti mettono gli Stati Uniti in una ...

Maxi-multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non per molto» Il ricorso di Big G|Sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro

Nomine Rai - il manager Google Fabio Vaccarono rifiuta la poltrona di Ad : non accetta il tetto agli stipendi : Conclusa con successo la spartizione tra i partiti dei posti nel Consiglio di amministrazione Rai, scoppia ora la grana per la scelta dell'amministratore delegato. Per la presidenza di viale Mazzini ...

La versione web di Google Maps è ora in grado di inviare notifiche all'utente quando è "Ora di uscire", per aiutarlo a non arrivare in ritardo agli appuntamenti. Da oltre un anno il client web di Google Maps si è arricchito delle notifiche, anche se inizialmente erano riservate alle Guide Locali e non erano particolarmente utili.

Google Telefono si aggiorna e introduce finalmente una nuova funzionalità che in questi ultimi giorni era già emersa. Si tratta del nuovo sistema di scrematura automatica delle telefonate spam, sistema attraverso il quale non si verrà più disturbati, nemmeno con una notifica, qualora Google rilevi l'arrivo di una telefonata contrassegnata come indesiderata.

Aptoide, lo saprete in tanti, è una piattaforma alternativa al Google Play Store che assolve lo stesso compito, ossia quello di mettere a disposizione degli utenti una moltitudine di applicazioni da scaricare

Google e soci cercano fonti ‘autorevoli’ sulla Russia. Un algoritmo non mi ritiene attendibile : Passa il tempo e velocemente ci si accorge che il Russiagate non era un delirio della Information technology e dell’Artificial intelligence, unificati nei loro intenti dall’intero apparato di intelligence elettronica anglo americano che domina la Rete. Niente affatto. Era la prefazione di un gigantesco progetto che in molti tra gli operatori sul Web definiscono come “tecno-nazismo”, dopo essersi attardati troppo tempo a citare George Orwell (e ...

La fotocamera di Google Pixel 2 soffre da sin dal momento del lancio di un fastidioso problema alla messa a fuoco negli scatti panoramici e, siccome a distanza di mesi il colosso di Mountain View non l'ha ancora risolto, un utente ha pensato bene di attivarsi in prima persona per trovare un rimedio.

Google Pay si arricchisce di nuove interessanti possibilità, ad illustrare le novità, che riguardano i trasferimenti di denaro, il salvataggio di biglietti di concerti e carte d'imbarco e non solo, è stato Gerardo Capiel, Product Management Director della divisione Consumer Payments di Big G.

Cristiano Ronaldo più cercato di Google e Facebook : è CR7 mania non solo a Torino : ... minuto dopo minuto, ora dopo ora per capire tutti i dettagli di una vicenda che ha catturato l'attenzione del mondo sportivo. Arriva sempre dalla Germania, un'idea pratica davvero niente male...un ...

Le info sul traffico di Google Maps ora sono disponibili anche a San Marino - e non solo - : Quella buona è che Google ha migliorato il servizio relativo alle informazioni sul traffico , estendendolo a sei nuovi Paesi del mondo, tra i quali c'è anche San Marino . Da ora, la funzione è "...

Google Home - mini - e Chromecast non funzionano? Tranquilli - abbiamo la soluzione : Si tratta di un problema comune che ha colpito diversi utenti in tutto il mondo, me compresa. Ho provato ad attivare il mio Google Home mini per essere aggiornata sulle notizie del giorno e mi ha ...

A causa di un problema tecnico, mercoledì per più di 12 ore non hanno funzionato i dispositivi Google Home e Chromecast di Google negli Stati Uniti e in diversi altri paesi. Anche in Italia diversi utenti hanno avuto problemi con